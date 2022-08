Tras la decisión de la FIA de subir 15 milímetros la altura mínima de los suelos de los coches de F1 desde el Gran Premio de Bélgica, que se disputa este fin de semana, las dos horas de prácticas libres de este viernes no dejaron un panorama claro de la parrilla.

Por un lado, las características únicas del trazado cambian demasiadas referencias como para poder comparar el muy buen desempeño de Mercedes en Hungría con su viernes anónimo y entreverado en el pelotón del medio (como a principios de año) en Spa.

Por otro, a la incertidumbre por los setups y mapas motor usados, y la de cuánta carga de combustible llevaba cada uno al marcar tiempos de referencia se sumó una lluvia en el último tercio de la Práctica 2 que embarulló los testeos con ‘tanques llenos’.

Dentro de este panorama, Max Verstappen clavó un tiempo de referencia ocho décimas por encima de su más inmediato perseguidor, Charles Leclerc; todos los demás pilotos de la parrilla quedaron a más de un segundo y entreverados (con Albon mezclando el Williams con el segundo pelotón de una manera que pareció más que anecdótica).

Además, Ferrari, que los viernes corre con mapas motor muy conservadores, logró un 1-2 en la Práctica 1, pero no se destacó sustancialmente de ‘los otros 16’ en la P2. Y los viernes de Checo Pérez, como se sabe, no suelen ser rutilantes; el mexicano siempre va de menor a mayor, y da su do de pecho en carrera.

Si la verdad a una vuelta es el tiempo que marcó Verstappen, habría que concluir que Red Bull no fue perjudicado especialmente por el aumento de la altura mínima de los autos, y Ferrari apareció más mezclada con el segundo pelotón. Para todos los demás está todo muy mezclado, dentro de un tono de paridad que deja un montón de incógnitas hasta por lo menos la Qualy de mañana. Pero lo cierto es que la mayoría de los equipos grandes no hicieron un segundo intento de vuelta rápida, acuciados por la lluvia que se venía.

No se acaban aquí las incógnitas de este Gran Premio de Bélgica 2022. Verstappen cambiarán piezas de su unidad de potencia, y largará desde el fondo. Leclerc cambiará al menos una de las partes de la planta impulsora, y podría también largar en última fila junto al neerlandés. Si se da todo eso, y con una parrilla tan incierta, más la garantía casi absoluta (más no se puede garantizar en Spa) de que no lloverá, se avecina una carrera para alquilar balcones.