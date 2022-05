F1: viernes desastroso de Verstappen, apareció Mercedes, ¿Ferrari escondió?

Práctica 1

En la primera sesión del fin de semana, lideró Charles Leclerc con 1m31s098, pero George Russell ya quedó segundo, postergando a un Verstappen que pudo dar pocas vueltas. La P1 fue caótica y casi chaplinesca por la cantidad de salidas de pista. Valtteri Bottas causó la primera roja del fin de semana en la Curva 7, y más problemas, y gastos, para Alfa Romeo por los daños en la parte trasera de su auto).

Hace horas nada más en Continental Web se definía esta pista como 'endiablada', sobre todo por los cambios muy finos de rasante en la secuencia de las curvas 4 a 8, progresivamente más rápidas y con una 8 interminable, que se va cerrando a medida que tenés que acelerar rumbo a una recta de 1,3 kilómetros.

Verdad: la pista había sido lavada con máquinas 'a presión' para entregar un asfalto óptimo, pero, aunque sin mucho polvo para ser un trazado callejero, la cinta asfáltica quedó muy verde, lo que complicó más a los pilotos por la falta de engomado. Consecuencia: todos privilegiaron dar tandas de varias vueltas no para probar el setup o los neumáticos, sino simplemente para agarrarle la mano a un circuito con dos primeros sectores muy difíciles para estos autos de 2022. En este contexto, Max Verstappen sólo pudo dar nueve vueltas en la primera práctica.

Práctica 2

Pero Max no sabía que esa iba a ser la mejor parte de su viernes: en la P2 ni siquiera pudo marcar tiempos. Primero: tuvo que cambiar su unidad de potencia y tardó una enormidad en salir a pista. Después, en su segundo intento de andar por la pista, su auto mostró graves problemas de dirección, y en una penosa vuelta a boxes su freno trasero derecho directamente se incendió. Faltó que le cayera un meteorito sobre la caja de cambios.

Para Ferrari tampoco fueron todo rosas, pero los italianos no muestran todas sus cartas el viernes. De todos modos, Sainz Jr. volvió a chocar (y a sacarse vueltas para conocer el circuito) tras uno de esos trompos súbitos e irremediables que protagonizan los coches de 2022 en curvas a velocidad media-baja, donde el efecto suelo no influye, la aerodinamia ya no está y la adherencia mecánica no alcanza. El mismo Leclerc fue de los que más patinazos anduvo dando por la pista, en una sesión plagada de pequeños incidentes. Addenda: Charles alegó 'comportamientos extraños del motor' en la zona más lenta del circuito.

Cuando, tras la bandera roja que provocó el madrileño, se reanudó la sesión, salieron todos a probar los Blandos a una vuelta,y ahí: 1) los errores de Leclerc le impidieron marcar tiempos de real referencia; 2) ante la ausencia de Red Bull este viernes (Max por sus problemas, Checo porque siempre diseña de menor a mayor su fin de semana), Mercedes, con un Russell que a una vuelta es espléndido y con un Hamilton que, con mayores problemas conductivos, terminó acercándose a menos de dos décimas y media del tiempo de su compañero, apareció por primera vez en el campeonato como un equipo sólido en ritmo de Qualy: araca.

Mercedes es el equipo que más mejoras trajo, y le vinieron muy bien. Alerón trasero más pequeño, alerón delantero muy modificado, un ala viga minimizada. Resultado de todo: menos porpoising.

Pero esto ha sido lo común este fin de semana: hemos visto mucho menos porpoising e incluso mucho menos bouncing que en Imola, donde el porpoising fue el más salvaje en lo que va del año.

No obstante lo cual, habría que ver (además de una vuelta buena de Leclerc) qué carga de combustible llevaba el monegasco en relación a los Mercedes cuando calzó los Blandos, qué configuración de motor tenía cada cual... No sabremos la verdad hasta el sábado por la tarde.

Otro signo de interrogación lo marca, como nunca (y es decir desde que las prácticas de viernes duran 60 minutos y no 90), la absoluta ausencia de pruebas de tandas largas. La tercera bandera roja del día y segunda de la sesión, causada por un problema ignoto en el auto de Latifi, dejó un puñado de minutos para probar el ritmo de los autos con los tanques cargados y el nivel de desgaste de los neumáticos. El domingo ¿Serán de piedra o de aserrín?

En síntesis: todo está más abierto que nunca en la F1. Por lo pronto, mañana a las 14 (hora argentina) veremos la Práctica 3. Y a las 17, la Clasificación. Además, este fin de semana tendremos la apertura de la tercera temporada de la W Series, con una carrera este sábado a las 15.30 de nuestro país y otra el domingo a las 11.35 de aquí.