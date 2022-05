Finalmente, se confirmó lo que era un secreto a voces. Herbert Diess, diretor ejecutivo de Volkswagen, ratificó que el Consejo de Administración del consorcio automotriz alemán aprobó la entrada de Audi y Porsche a la F1 desde 2026.

En una charla con fans, Diess atribuyó la decisión al “éxito mundial en auge dela F1”, junto con el inicio de un nuevo ciclo de motores, más simplificados y baratos, para 2026. "El marketing que está sucediendo allí, además de Netflix, ha llevado a que los seguidores de la Fórmula 1 también crezcan significativamente en los EE. UU. Asia está creciendo significativamente, incluso entre los grupos de clientes jóvenes. Si observan los principales eventos deportivos o eventos en el mundo, se da el caso de que, en el automovilismo, sólo la Fórmula 1 cuenta y se está diferenciando cada vez más", alegó Diess.

"Si practicás deportes de motor, deberías participar en la Fórmula 1, ya que ahí es donde el impacto es mayor. No se puede entrar en la Fórmula 1 a menos que se abra una ventana tecnológica, lo que significa, para entrar, un cambio de regla: que todo el mundo vuelva a empezar por el mismo sitio. No podés ponerte al día cuando empezás un nuevo equipo, necesitás cinco o diez años para estar entre los primeros. Era ahora o dentro de diez años”, adujo el dirigente.

Diess aclaró que la marca VolksWagen no se involucrará en el proyecto. “No encaja y la marca no participará. Porsche tiene que ser la marca de coches más deportiva del mundo, por lo que Porsche tiene que dedicarse al automovilismo. Audi es una marca mucho más débil que Porsche. No puede exigir una prima de precio tan alta, pero en realidad tiene mejores argumentos para la Fórmula 1 porque posee un potencial mucho mayor”, puntualizó Diess.

Ahora hay que esperar que cierren acuerdos con un par de equipos de la F1. Hay avanzadas charlas de Red Bull con Porsche. La oferta de Audi para comprar parte importante de McLaren quedó en la nebulosa, pero Sauber, que está cerca de renovar o no su acuerdo comercial con Alfa Romeo (es decir Ferrari) podría ser comprada más fácilmente, y también posee una rica estructura técnica con proyectos externos a la F1 como las que atesoran McLaren y Williams.