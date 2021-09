Prolegómenos

Si bien Zandvoort no tiene rectas largas, también es cierto que acumula varias curvas enlazadas de media velocidad y un terrible curvón peraltado en el final de la vuelta. Por eso, Pirelli llevó a Países Bajos sus tres compuestos más duros (1, 2 y 3).

Además, hay toda clase de reglas ad hoc porque en realidad este circuito, si no fuera del mismo país que Verstappen, no tendría la menor oportunidad de ser declarado apto para la F1, entre ellas, un límite de 60 km/h en el Pitlane. Si bien el trazado no demanda especialmente gran velocidad punta, el motor sí es exigido en condiciones de media y media/alta velocidad.

P1

Los tiempos de la Práctica 1 son menos relevantes que nunca por la inaceptable ineficiencia de los comisarios de carrera, que estuvieron casi 40 minutos para despejar la pista por el motor roto de Sebastian Vettel. ¿El problema? No lograban asegurarse de que el auto no les fuera a dar un shock eléctrico. Nadie pide que la gente se electrocute, pero casi 40 minutos de detención por algo así es intolerable en la F1.

A los 17 minutos se mostró la bandera roja y la sesión se retomó cuando faltaban poco más de 5 para la bandera a cuadros: una infamia, menos perdonable aún tras el bluff histórico de Spa hace sólo cinco días.

Hasta ese fatídico minuto 17, los pilotos habían salido enseguida a acumular información sobre un circuito para el que la F1 no tiene ningún dato realista. Por ello, hubo un montón de pruebas con parafina y sensores como no se había visto tanto en este año de reglamento técnico prácticamente congelado.

En el rush final, salieron 18 autos como locos (Vettel, obviamente, se quedó en boxes, y también Tsunoda) a hacer vueltas. Obviamente, hubo varias arruinadas (la vuelta más rápida de Verstappen, entre ellas). Ocon, por citar otro ejemplo, obligó a Norris a irse al pasto para impedir que lo pasase y le arruinase la vuelta.

En ese panorama, quedó como más rápida la vuelta de Hamilton (1m11s500), con Verstappen segundo a 97 milésimas y las dos Ferrari detrás (Sainz Jr. a 101 milésimas; Leclerc, a 123). Quinto a 238 milésimas quedó Bottas; sexto, el inoxidable Alonso, ya a 658 milésimas. Su compañero Ocon quedó séptimo a 731, con Giovinazzi (atenti no a la posición, sino a la cercanía con la punta del Alfa Romeo) octavo a 859 milésimas; Stroll noveno a 931 y Pierre Gassly ya a más de un segundo (1s015). Los demás tiempos no son relevantes: incluso Norris a 1s179 no se corresponde con lo poco que se había visto en pista antes de la bandera roja; Checo quedó a 1,8 en el décimo sexto puesto.

Se decía ayer en la Web de Continental que, ad referéndum del estreno del motor que espera usar de 2022 en adelante, Zandvoort era la última esperanza de Ferrari para darles pelea a los dos equipos más poderosos de este año.

La prueba, no definitiva, pero importante de que la Scuderia puede soñar al menos con un podio se dio en los Libres 2 del GP de Países Bajos, con un 1-2 de Leclerc y Sainz Jr. Alpine sigue confirmando su buen estado de forma y quedó tercero, con Alonso sexto. En cambio, el heptacampeón del mundo Lewis Hamilton sufrió una avería y casi no giró, tras marcar el mejor tiempo en la Práctica matutina.

A diferencia de la mañana, con una pista a menos de 20 grados y los autos patinando mucho en un asfalto desengomado, por la tarde había una temperatura de 32º en la cinta asfáltica.

Tras la inaceptable inactividad de 40 de los 60 minutos de la P1, salieron casi todos los autos en malón (McLaren, Williams, Alonso y Gasly con Duros; los demás con Medios) a probar todo lo que no pudieron por la mañana.

Ya a los 5 minutos la avería de Hamilton causó la segunda bandera roja del fin de semana, aunque por suerte breve.

Cuando los grandes calzaron los Blandos, los tiempos cayeron rápidamente del 1m11s5 al 1m11s. En ese contexto, volvieron a verse los problemas de tráfico en una pista estrecha y con todos amontonados por la falta de tiempo y la necesidad de acumular datos. Otra vez Verstappen fue uno de los perjudicados en este aspecto (en este caso, por una bandera roja que causó Mazepin).

En las primeras posiciones terminaron, así, Leclerc (1m10s902); Sainz Jr. a 154 milésimas; Ocón tercero a 172; Bottas cuarto a 230; Verstappen quinto a 362; Alonso sexto a 378; Gasly séptimo a 560; Lando octavo a 586 (¿se sigue hundiendo McLaren o me parece a mí nomás?); Giovinazzi a 776 y Vettel décimo a 811.

Salvo los Haas y los Williams (a cuatro décimas del 16to Räikkönen), está toda la parrilla en 1,3 segundos. En una carrera que asoma como procesional y con una sola parada por el lento paso que permite la calle de boxes, tanto la Qualy cuanto el momento en que se realicen las paradas definirán mucha diferencia de puntos por segundos o décimas.

Las tandas largas, que permiten evaluar el rendimiento de los neumáticos en ritmo de carrera, sólo tuvieron los 15 minutos finales, de manera que está todo por verse mañana a la mañana en la P3 y por la tarde en una Qualy que será crucial en un circuito muy difícil de correr para una parrilla con autos tan anchos.