Fantástico debut de la Clasificación con formato experimental en el GP de Hungría de F1. Este fin de semana se les entregaron dos juegos menos a los equipos (4 Blandos, igual cantidad de Medios y 3 Duros) y se los obligó a calzar Duros en la Q1, Medios en la Q2 y Blandos en la Q3. Y la incertidumbre no pudo ser mayor.

Al cabo, obtuvo la Pole un emocionante y emocionado Lewis Hamilton, que sobrevive a todo y se sobrepone a las limitaciones del Mercedes para dar toda la pelea que puede cada vez que puede.

Sobre el nuevo sistema de Clasificación, que ya pinta bien para generalizarla en 2024, en primer lugar, ya hay que preguntarse si no convendría eliminar una sesión de prácica y dejarlos girar dos horas. El viernes fue un soponcio porque todos se dedicaron a guardar dos juegos nuevos de cada compuesto. Recién esta madrugada argentina, en la Práctica 3, se pudo ver acción, con los equipos probando frenéticamente los distintos compuestos de cara a la nueva Clasificación.

Esto le dio fruto a Alfa Romeo, que con sus mejoras y una muy buena comprensión de los Duros y Medios metió a sus dos pilotos en Q3 y convirtió a Guanyu Zhou en el primer piloto chino en liderar una sesión de F1 (fue el primero de la Q1).

En contraste, en términos comparativos Red Bull se vio muy incómodo todo el fin de semana. El viernes casi no giró, la P3 los vio a los resbalones, y todos los demás equipos, en cambio, mejoraron. Así, se pudo ver una Q1 con toda la parrilla en poco más de 1,1 segundos, una Q2 con los 15 autos en 516 milésimas y una Q3 con los 10 autos en menos de seis décimas.

En estas condiciones, Lewis Hamilton logró la Pole por sólo tres milésimas ante un Max Verstappen que intentó asegurar un tiempo para ponerse a salvo de los percances habituales en Hungaroring y se quedó corto por nada. El mismo Lando Norris quedó a menos de una décima del tiempo de Max: el neerlandés podría haber sido tercero este sábado en Hungaroring.

Detrás de Ham y Max, partirán los talentosísimos Norris y Oscar Piastri. La resurrección de McLaren cae bien y suma incertidumbre a una parrilla muy peleada, con un auto claramente puntero (Red Bull) uno claramente colista (Alpha Tauri) y el resto integrando una mitad de parrilla parejísima, ahora hasta con Williams y Alfa Romeo mezclados.

En un circuito de rectas cortas, era lógico que Williams se fuera para atrás, pero Alfa Romeo colocó a sus dos pilotos en Q3. Zhou saldrá quinto, delante de Leclerc, que antecederá a Bottas, el otro Alfa Romeo.

En cambio, parece seguir pinchándose Aston Martin, con Alonso rescatando un octavo puesto y Stroll fuera de Q3. Sigue rompiéndola a una vuelta Hülkenberg, quien partirá décimo. Y Checo Pérez al menos zafó de otra catástrofe, aunque partirá en un mediocre noveno puesto.

Es que este fin de semana se dieron varias notas negras para Red Bull en un año de tiranía omnímoda: por primera vez en lo que va de 2023, los austríacos no lideraron ninguna de las tres prácticas ni de las tres Qualys (hoy lo hicieron Zhou y Norris en las dos primeras secuencias clasificatorias); y por primera vez en el año, la Pole no se quedó en un piloto de Red Bull.

Esto es promisorio para este domingo en la mañana argentina, y también para el resto del año. ¿El prometido acortamiento del gap entre Red Bull en los demás por la quita de horas de túnel de viento igualó la parrilla, o este fin de semana en Hungría se lo debemos sólo a un circuito tan particular? ¿Las mejoras de Red Bull no funcionaron, no las entendieron o bien ya llegaron a un tope de desarrollo y las ganancias de aquí en adelante serán marginales?

Incógnitas para despejar desde las 10 de la Argentina, con el Gran Premio de Hungría. Previamente, a las 3.20 de acá, correrá la F3 su Carrera Principal (nuestro compatriota Franco Colapinto larga cuarto) y desde las 5.00 lo hará la F2. Para los muy ansiosos, se podrá mitigar la ansiedad por el comienzo del Gran Premio de F1 viendo a la Porsche Supercup, una categoría para pilotos semiprofesionales con coches bellísimos y mucha leña.