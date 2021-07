Max Verstappen podrá usar la planta impulsora de Silverstone, pese al impacto a 51G. Honda salvó la unidad de potencia y podrá ahorrarse la sanción por usar un cuarto motor a lo largo de la temporada, informó Helmut Marko, factótum de Red Bull.

El neerlandés no quiso hablar del incidente de Copse: "Si tengo que ser honesto, no me interesa involucrarme en esas cosas. Sé lo que pasó en Silverstone, pero ahora estoy centrado en sacar el máximo este fin de semana para seguir por delante en el Mundial", remarcó. Durante el fin de semana, como se consignó, Max corrió las 24 Horas Virtuales de Spa para probar su físico tras el porrazo de Gran Bretaña, y también porque le encanta correr Sim Racings: todavía se siente un poco dolorido.

George Russell ya habla como piloto de Mercedes. "Es imposible que vaya a Red Bull, soy leal a Mercedes", se ufanó; semanas atrás, desde Red Bull habían chicaneado con una posible convocatoria a Milton Keynes para 2022. Además, el británico confirmó que el año próximo pilotará un auto con motor Mercedes, pero no aclaró si será un Aston, un McLaren o un Mercedes. Suena a que ya firmó.

Acuciado por una pandemia que no baja su intensidad en Japón, Suzuka pospuso la venta de entradas de cara al fin de semana del 8 al 10 de octubre, y se agrandan las dudas sobre la realización del Gran Premio.

Entretanto, Qatar apura con billetes frescos a la FIA para organizar su primer Gran Premio en noviembre, aprovechando la cancelación de Australia; el país de Oriente es cuestionado por organizaciones de Derechos Humanos casi tanto como Arabia, pero Liberty Media necesita desesperadamente el dinero, en un año en el que pagará indefectiblemente los sacrificios presupuestarios hechos para salvar la temporada 2020.

Mientras tanto, Stefano Domenicali, otrora destructor de Ferrari, recientemente destructor de la pirámide FIA de campeonatos de monoplazas y ahora el hombre que deberá salvar a la F1 como negocio, no descarta hacer permanente el formato experimental. Mientras Checo Pérez (de fin de semana pésimo en Silverstone) admite que el nuevo esquema 'exige más de los pilotos', y para Russell 'premia a los que clasificaron mal', el dirigente italiano considera que ha sido entretenido tener competición los tres días del Gran Premio.

Con toda modestia, querido Stefano, quizá habría que prescindir de los viernes, hacer dos prácticas de una hora cada una los sábados y clasificar y correr los domingos. Eso les dará más días de descanso a mecánicos e ingenieros, cada vez más cercanos a tener 25 viajes por el mundo a lo largo de cada temporada. Y más emoción por minuto corrido.