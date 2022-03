Comienza la F1 en Bahréin: te contamos qué cambió y cómo llegan los equipos

¿Qué cambia?

La aerodinamia, que entregaba la mayor dosis de adherencia hasta el año pasado, pero generaba turbulencias que dificultaban permanecer varias vueltas detrás de otro competidor, pierde relevancia en pos del efecto suelo.

Esto genera varias consecuencias: 1º) esto permite que los coches se persigan y peleen mucho más sin destruir los neumáticos; 2º) en lo recto, los coches son más rápidos que los de 2021, pero en curvas rápidas y medias son un poco más remolones, y en las lentas, donde el efecto suelo no opera en absoluto, la pérdida de adherencia hace los coches muchísimo más lentos; 3º) el principal problema este año es el 'porpoising' (los saltitos que va pegando el auto cuando el efecto suelo llega a tope, demoledores para el cuerpo del piloto).

También cambian los neumáticos (de 13 a 18 pulgadas) y por lo tanto, cambian completamente las suspensiones, que deben ser mucho más largas y rígidas y agudizan el problema del porpoising.

El combustible pasa a ser E10 (un 10% de biocombustible), lo que les quitó a los motores hasta 25 caballos de fuerza en la medición de los motores de 2021. Este año todos parecen haber obliterado esa pérdida, especialmente Ferrari.

Además, este año las prácticas de viernes tendrán de modo permanente una duración de 60 minutos (en la mayor parte del siglo duraron 90) y se retrasan unas horas para poner la conferencia de prensa el viernes por la mañana en vez de por la tarde y permitirles un día más en casa a los mecánicos de cada equipo.

Lo peor: por el crecimiento de determinadas partes del auto (para empezar, las gomas), el peso mínimo iba a pasar de 755 kilos en 2021 (siempre contando al piloto y sin el combustible) a 790 en 2022. Pero, salvo Alfa Romeo, ningún equipo estuvo ni cerca de ese piso mínimo (se dice que Red Bull pesa al menos 20 kilos más) y se activó la rosca para quitarle esa ventaja a Alfa Romeo.

Lo lograron a medias: el peso mínimo, que ya en enero había subido a 795 kilos, por ahora quedó en 798. En 2009, los F1 pesaban 600 kilos contando al piloto: el peso es la mayor regresión de la F1 en el siglo, y habrá que empezar a solucionarla después de 2026 (cuando se estrenen los nuevos motores).

¿Cómo llegan los equipos?

Mercedes. Arrancó en Barcelona con un diseño audaz, cumpliendo su programa de trabajo con creces y sin fijarse en el rendimiento. En Barhéin presentaron coche completamente distinto, con pontones minimizados, pero el problema del porpoising y la subvirancia en curvas lentas los castiga como a ningún otro equipo. Esta pretemporada no sólo no buscaron los tiempos rápidos: en Sakhir ni siquiera eran capaces de mantener el nervioso coche en pista. Hasta que llegue la Qualy de Bahréin este fin de semana, el equipo está claramente detrás de Red Bull y Ferrari.

Red Bull. Los austríacos embelesaron al paddock con sus pontones 'esculpidos' en Barcelona, y los hicieron todavía más radicales en Bahréin. Jamás tuvieron problemas de fiabilidad ni de rendimiento, aunque no sacaban los tiempos tan rápido como Ferrari. Hasta donde dejó ver la pretemporada, parecerían el mejor equipo. Una buena noticia: Honda no está penando por la pérdida de potencia que causa el combustible E10.

Ferrari. En la pretemporada (como otras veces en el último lustro, pero más) dieron la impresión de ser el equipo al que más fácil le salían las cosas. Pensaron un super motor para encarar la congelación de este rubro en los próximos cuatro años, y el diseño del monoplaza, en consecuencia, busca minimizar el 'drag' (resistencia al avance). Mattia Binotto, director de Ferrari, se mostró contento con el motor resultante, que responde a lo que se verificaba en los bancos de prueba y que los deja “igual o un poco por delante” en potencia respecto de sus competidores. Como mínimo, este año Ferrari va a ganar carreras.

McLaren. Comenzaron en Barcelona siendo el equipo más destellante junto con Ferrari, pese a la complejidad de sus suspensiones delanteras. En Bahréin sufrieron mucho por los frenos delanteros. Terminaron Barcelona como uno de los cuatro equipos top en cuanto a rendimiento, pero sus problemas de Sakhir ni siquiera les permitieron encabezar el segundo pelotón. A favor: son el equipo que menos sufrió el porpoising, una clave en el tiempo de vuelta y también en el físico de los pilotos.

Alpine. Al revés que McLaren, empezaron haciendo un sapo horrible en Barcelona-Catalunya, y perfilándose como 'la gaffe' del año; ni siquiera pudieron abrir el DRS en los tres días de Montmeló: no andaba nada. En Sakhir, en cambio, solucionaron mayormente los problemas de porpoising y se mostraron liderando el segundo pelotón. El dispositivo mediático armado en España alrededor de Alonso (periodistas amigos en todos los medios al estilo de lo que generaba Maradona en el periodismo argentino de los 90, salvando las distancias) asegura que Fernando está con una sonrisa 'de oreja a oreja', pero ese periodismo 'amigo' siempre está resaltando las alegrías del Nano, un reconocido gruñón. El rearmado completo de la cúpula técnica del equipo realizado a último momento por el vanidoso Laurent Rossi puede influir en esta proyección generalizada de 'alegría' en el equipo francés; veremos cuánto hay de cierto, o si es sólo un espejismo de relaciones públicas.

Aston Martin. No brillaron especialmente casi en ningún momento, pero hicieron una pretemporada 'sin incidentes mayores' y su diseño es el que más recuerda a Mercedes, lo que este año no se sabe si es una solución o una condena. Está en el segundo pelotón, pero la parrilla evolucionará mucho este año. Debería sentirse, con los exigentes autos de este año, la diferencia técnica entre un Sebastian Vettel y un desparejo Lance Stroll.

Alpha Tauri. Del segundo pelotón, el que hizo la pretemporada más redonda. Un auto muy parecido al Red Bull, pero con la mano de su propio genio (James Key, a quien Red Bull le paga básicamente para que no lo tengan otros equipos y tenerlo disponible cuando se retire Newey). Habrá que ver si sigue habiendo un abismo entre el eficiente Pierre Gasly y el errático Yuki Tsunoda, que tuvo un año debut mayormente horrible.

Williams. De los tres equipos del fondo, el que más claramente evolucionó. Con sus nuevos dueños (la familia de Frank le vendió el equipo a Dorilton capital a fines de 2020), incorporó a eminentes ingenieros en 2021 pensando en este 2022, y el auto garpa: por lo menos salieron del fondo, algo que se sugería ya el año pasado, con las limitaciones propias de los chasis ya homologados a principios de año y que no podían evolucionarse demasiado.

Alfa Romeo. Visualmente, un coche fantástico, con una trasera casi invisible. Quizá por ello mismo, tuvieron graves problemas de fiabilidad en Barcelona y, menos, en Sakhir. Bottas está contento con el ritmo del auto, pero preocupado por la fiabilidad. Teóricamente se acercó al pelotón del medio, pero lo discontinuo de sus test impide mayores comentarios.

Haas. El equipo estadounidense entregó el año pasado en términos presupuestarios, poniendo todo su (poquísimo) dinero en el proyecto de 2022. En 2021 dieron pena y estuvieron al borde de la desaparición; sólo los salvó la platita rusa traída por el piloto Mazepin y la empresa de su padre, Uralkali. Con las sanciones a Rusia por la invasión a Ucrania, perdieron ese único sponsor importante; sin embargo, en lo poco que pudo girar, el coche mostró un rendimiento sorprendente. Esto es una señal no sólo de que Haas puede pelear de nuevo “por los puntos” en algún momento, sino también de que el diseño general de Ferrari (empezando por el motor, but not least) funciona: el año pasado, Haas abrió en Maranello una fábrica europea propia... con ingenieros y mecánicos que Ferrari debió recolocar por el límite presupuestario; es una Ferrari B hasta donde el reglamento lo permite.

¿Horarios del fin de semana?

El viernes a las 9, la Práctica 1. A las 12, la P2. El sábado a las 9, la Práctica 3; y a las 12, la Qualy. La carrera será el domingo a las 12, siempre hora de la Argentina.

Último momento

Sebastian Vettel dio positivo de Covid-19 y se perderá el GP de Bahréin. Aston Martin lo reemplazará con el ubico Nico Hülkenberg (el piloto de su misma edad que la rompió en todas las categorías previas a la F1, a diferencia de Vettel que hasta que llegó a la F1 era un muy buen piloto, pero no parecía un prospecto de tetracampeón del mundo).