Las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Catar 2022 han tenido una enorme paridad. Del tercer puesto para abajo ha habido muy poca diferencia de puntos y todo apuntaba a un final al límite en la última fecha. Sin embargo, Uruguay metió un triunfo clave y definió a los cuatro clasificados directos con antelación. Le ganó 1 a 0 a Perú en el Estadio Centenario con gol de Georgian De Arrascaeta y se aseguró al menos la cuarta colocación y por ende su lugar en la gran cita del fútbol.

El equipo charrúa llegaba en esa misma posición a este encuentro pero sólo un punto por arriba del seleccionado incaico. Sólo el triunfo le permitía asegurarse la clasificación, porque implicaba sacarle cuatro puntos a su inmediato perseguidor, el propio Perú, con solo tres en juego, y lo consiguió.

No fue un partido sencillo para el conjunto de Diego Alonso. En la primera mitad no la pasó bien, no pudo manejar las pelotas y las más claras las tuvo el rival. Sin embargo, sobre el final del primer tiempo Darwin Núñez metió un centro bárbaro desde la izquierda y Luis Suárez llegó solo por el segundo palo, definió a la carrera y la pelota dio en el travesaño. En el rebote, De Arrascaeta definió de primera y vulneró a Pedro Gallese que estaba desacomodado.

El impacto de ese tanto en el juego fue notable. En la segunda mitad, el equipo de Ricardo Gareca no pudo tener el mismo nivel que había mostrado anteriormente. La Celeste le cortó los circuitos, lo aguantó por momentos y lo manejó por otros, sin pasar grandes sobresaltos.

Aunque sobre el final, una acción que parecía intrascendente, hizo palpitar los corazones uruguayos. Miguel Trauco metió un centro malo al segundo palo, que tomó dirección al arco. Sergio Rochet no quiso mandarla al córner y se metió adentro del arco con la pelota en sus manos. En ninguna imagen queda claro si la misma cruzó la línea de gol por completo o no y no hubo llamado del VAR al árbitro para que la revise. La acción no fue reclamada de manera efusiva por los jugadores peruanos pero la polémica perdurará.

Uruguay se clasificó al Mundial por cuarta vez consecutiva. Desde aquel cuarto puesto en Sudáfrica 2010, el seleccionado oriental se transformó en un equipo constante, que más allá de algún altibajos puntuales aprovechó el momento de una generación histórica.

Además, el triunfo del equipo charrúa le permitió a Ecuador asegurar matemáticamente su clasificación. A pesar de haber perdido por 3 a 0 contra Paraguay en Asunción, el equipo que dirige el argentino Gustavo Alfaro también se aseguró un lugar en Catar.