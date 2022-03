Boca rompió la recha de cinco años sin ganar en el Monumental y derrotó a River por 1 a 0 con gol de Sebastián Villa a los 9Fue un poco más River en el primer tiempo. Dispuso del balón, trato de jugar, aunque Boca cumplió muy el rol de bloquear los caminos. En realidad el Xeneize no se metió atrás, se acomodó bien en el campo de juego, cortó los circuitos del local en la mitad.

Lo mejor del Millonario era cuando Julián Álvarez tomaba contacto con la pelota. de hecho, recibió muchas faltas, hizo amonestar a Luis Advíncula y el peruano pudo ser expulsado tranquilamente y nadie se hubiese quejado. La jugada mas peligrosa fue justamente un mano a mano que Agustín Rossi le tapó a Álvarez.

Por eso Sabastián Battaglia tuvo la prudencia de cambiar a Advíncula en el entretiempo. La segunda parte empezó mas o menos igual, hasta que una pelota larga para Sebastián Villa a la que el colombiano no llegaba, cambió el curso del partido. Leandro González Pirez pudo despejar sin mucho problemas pero no lo hizo, prefirió esperar que saliera a tomarla Franco Armani, cubriendo la arremetida de Villa, pero Armani no salió, el extremo le ganó al central y le quedó mansita para eludir al arquero y marcar el 1 a 0. Un horror defensivo del central y mucha lentitud del guardameta.

Marcelo Gallardo decidió cambiar y metió a Juanfer Quintero. No aportó mucho el conductor, salvo en las pelotas paradas, en las que hizo lucirse varias veces a Rossi que de poco se fue haciendo figura.

Llegó un par de veces más Boca de contra. La presencia de Villa con River jugado en ataque era un problema potencial permanente. River seguía llegando, otro mano a mano en que Rossi le ganó a Álvarez, un tiro libre de Quintero y otra vez Rossi, un cabezazo en contra de Zambrano y Rossi, el cabezazo de emboquillada de Palavecino solo en el punto del penal, de emboquillada y Rossi que arqueó su cuerpo hacia atrás para sacar el córner. Rossi y Villa, las dos puntas del equipo marcaban la diferencia.

Sobre el final, Boca tuvo un poco mas la pelota, se acomodó mejor. River era toda confusión y el Xeneize toda calma. Y al final, los de la Ribera se llevaron un buen triunfo del Monumental, el primero en los últimos cinco años. Es cierto, Rossi fue figura. Pero River defeccionó atrás, González Pirez no estuvo a la altura y Villa estuvo siempre atento, siempre listo y peligroso. Y el arquero es uno de los once, hay que superarlo para convertir, River no pudo y todo fue de azul y otro.