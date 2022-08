Según la publicación neerlandesa Racing News 365, es altamente improbable que Williams le renueve para 2023 al infame Nicholas Latifi. Con un Mick Schumacher que, como se contaba ayer en Continental Web, saldrá el año próximo de la Ferrari Driver Academy, y con Gasly como el aspirante más sólido a acompañar a Esteban Ocon en Alpine, la siguiente butaca para Baby Schumi (habida cuenta del desinterés de Haas y Ferrari por continuar el vínculo con el joven alemán) es Williams, un equipo que se ha ordenado económicamente, aunque no termina de despegar del fondo.

Haas, aparentemente, optaría por resucitar a Antonio Giovinazzi para acompañar el año que viene a Kevin Magnussen. Fue un pálido compañero de un menguante Kimi Räikkönen en Alfa Romeo, y tuvo un año pésimo en la Fórmula E: el único argumento para traerlo otra vez a la F1 es que sigue en la esfera de Ferrari, y, a juzgar por los últimos anuncios de Sauber, en 2024 el equipo de Gene Haas podría convertirse en el 'nuevo' Alfa Romeo.

Pero, si Gasly va a Alpine, ¿quién lo reemplazará, habida cuenta de que el propio Yuki Tsunoda está en la cuerda floja? El que suena es el velocísimo pero errático Colton Herta, piloto estadounidense destacado en la IndyCar por sus victorias tan abundantes como sus accidentes.

Pero la Silly Season no sería tal si los periodistas no abriesen el paraguas ante la posibilidad de que nada de esto se dé en la realidad: desde medios alemanes aseguran que Mick Schumacher 'todavía no decidió' si se irá de Ferrari. No obstante, como se contó al principio de esta nota, el desinterés por renovar el vínculo parece más cosa de Ferrari y de Haas que del hijo del heptacampeón alemán.

Y a todo esto: ¿va a subir alguno de los pilotos de la F2 de este año, o seguirán gastando millones de euros por año los jóvenes pilotos para terminar yéndose a la Fórmula E o la cada vez más apetecible IndyCar? Por lo que parece, si no alcanzan los morlacos del brasileño Drugovich (desde Felipe Massa no hay ningún brasileño en la F1, y Brasil es un Top Five en cuanto a la importancia como mercado para el Gran Circo), no hay ningún prospecto sólido en puerta: Pourchaire no ha sido el mismo desde que el año pasado el impresentable Dan Ticktum le rompiera una mano en Baku en una de sus maniobras temerarias; y Jack Dohaan, el debutante con mayor potencial de la F2 de este año, necesita un año más de cocción.

Consecuencias de tener una F1 con sólo 20 equipos, algo que los equipos europeos pretenden eternizar para no perder el control político del campeonato: mensaje para Andretti.