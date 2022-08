F1: pole tiránica de Verstappen en Spa, pero largará desde el fondo

Si lo que han mostrado hasta ahora las tres prácticas libres y la Clasificación del GP de Bélgica es la realidad de la última parte del campeonato, Verstappen saldrá campeón con varias fechas de anticipación, y Red Bull hará lo propio en el Campeonato de Constructores. Tras dominar tiránicamente a una vuelta desde la P2 del viernes, el campeón del mundo clavó una pole de otro planeta en su primer intento de Q3 y se guardó en boxes: largará desde el fondo tras reemplazar todas las partes de su unidad impulsora en la última fecha posible para presentar novedades técnicas antes de la congelación de motores que durará hasta diciembre de 2025.

Si lo que han mostrado hasta ahora las tres prácticas libres y la Clasificación de Bélgica es la realidad de lo que queda del campeonato 2022, Mercedes, el que pedía a gritos una suba de la altura mínima de los autos 'para limitar el porpoising', ha sido el equipo más perjudicado por la medida que la FIA establece como obligatoria desde este fin de semana. Les costó dar el tiempo todo el fin de semana, y terminaron la Q3 en cuarta fila, detrás de los dos Alpine.

Otro al que las medidas de la FIA parecen haber dejado a contrapié es Ferrari: el chequeo más riguroso de la flexibilidad de los pisos (según Mercedes, el secreto de la superioridad de Red Bull y Ferrari este año), si afectó a un equipo, fue al de Maranello.

Estas son las primeras conclusiones que permite establecer un fin de semana endiabladamente enmarañado. En la vuelta más larga del campeonato (siete mil cuatro metros), donde hay más posibilidad de que la parrilla 'se alargue' en los tiempos, hubo tal mixtura de rendimientos que no sólo Mercedes peleó para superar en los libres a McLaren y Alpine, sino que Albon, con su humilde Williams, estuvo persistentemente en zona de Q3.

En cambio, Alpha Tauri y Aston Martin parecen seguir en pinchadura lenta, después de un principio de año prometedor. Y Haas no se destacó especialmente en un circuito que jamás desde 2015 ha sido propicio para ellos: demasiadas curvas largas y rápidas para un coche que tiene a ser tosco a nivel aerodinámico. Por su parte, Aston Martin sigue en el mismo lugar de casi todo el año: dando pelea casi siempre con el pelotón del medio, y perdiendo casi siempre.

¿Significa esto que se han barajado completamente las cartas en la parrilla? No necesariamente. Spa, igual que Monza (y que Marina Bay en un estilo completamente distinto) no son circuitos representativos del promedio de circuitos del calendario (eso los hace justamente atractivos: no son meros tilkódromos). Habrá que esperar a los tilkódromos cabales (en Singapur, el arquitecto alemán sólo pudo meter mano sobre una geografía urbana preexistente) para tener una idea más consistente. Pero por ahora la situación da para el pánico en todos los equipos salvo en Red Bull y Alpine.

Ferrari, como se ha dicho, sigue cometiendo errores absurdos: le puso un juego de neumáticos equivocados a Leclerc en su primer intento de Q3; en la segunda salida, intentó un rebufo del monegasco a Sainz Jr que terminó molestando al madrileño, que no pudo mejorar su primer intento. Pese a esto, Sainz Jr largará mañana en primera posición por las sanciones que sufre Verstappen. Así las cosas, la grilla de largada será encabezada este domingo por Sainz Jr, Pérez, Alonso, Hamilton, Russell y Albon.

Para mañana se puede esperar una remontada espectacular de Max, probablemente hasta el podio, pero, por lo visto hasta ahora en Spa, no de Leclerc (aunque largará más adelante). Para los pilotos que suelen quedarse fuera en Q1, largar en posiciones de Q2 les da una chance extra de puntuar en un año en el que todo está muy parejo y en un circuito que siempre entrega sorpresas... y safety cars.

Las incógnitas pasan casi todas por el nivel de dominio real que tiene Red Bull este fin de semana. ¿Podrá Sainz Jr al menos resistir a Pérez toda la carrera? ¿Concretará la heroica Max y ganará en un circuito emblemático en el que se siente local (está lleno de neerlandeses; él nació en Bélgica; su mamá es belga; ama el circuito)? ¿Mercedes volverá a crecer en carrera luego de una mediocre Clasificación, como ocurría a principios de año? Y ¿hasta dónde llegará Ferrari en su harakiri permanente como equipo?

Lo sabremos este domingo, a partir de las 10 de la mañana de nuestro país.