En todos los deportes hay viejas glorias boconas que no tienen pruritos en contarles las costillas a los ídolos 'de ahora'. Un ejemplo señero en la F1 es el gran Sir Jackie Stewart, de quien hay archivos carajeándose con el mismísimo Ayrton Senna, a quien acusaba de 'chocar todo el tiempo' (exageraba, pero no mentía). Por eso, por venir de alguien tan sin pelos en la lengua, los elogios del escocés a Max Verstappen y Lewis Hamilton adquieren una resonancia especial.

Stewart consideró que los dos aspirantes al Mundial están pilotando “a un nivel magnífico”, y que en ese nivel de paridad podrían ser los problemas mecánicos los que decidan el título. Aunque también le da un plus de chances a la experiencia de Hamilton.

"En mi opinión, cualquiera de los dos puede ganar el Mundial. Lewis y Max quizás están sobreconduciendo un poco, al menos en dos ocasiones, aunque espero que esto se considere como algo positivo", declaró a Motorsport Magazin.

Además, Sir Jackie retomó una de sus obsesiones, la seguridad, y recordó que en los años 70, un accidente como el de Verstappen en Silverstone 2021 hubiera sido mortal. "No me gustaría que pasase nada extraño, aunque hoy en día, las carreras son muy seguras. Si el accidente de Verstappen sucediera en mi época, hubiese muerto. Los dos tienen que tener cuidado y no dejarse llevar en exceso por sus ansias de victoria, para ganar una carrera, primero hay que acabarla", concluyó Stewart.