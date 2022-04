F1: victoria incuestionable de Leclerc en Australia, Verstappen abandona, podio de Russell

Victoria incuestionable de Charles Leclerc en el GP de Australia. Más que en las otras dos carreras, se verificó cuán mejor es Ferrari que Red Bull cuidando los neumáticos. Hoy Max pudo apretarlo 3 o 4 vueltas al monegasco tras la largada y el primer relanzamiento. Después, Leclerc se escapaba a un promedio de 8 décimas por vuelta. Sólo un Safety Car en un momento clave podía darle al campeón del mundo vigente la chance de madrugarlo a Leclerc.

En este contexto, el fin de semana de Carlos Sainz Jr es preocupante. Tras un casi perfecto año debut en la Scuderia (cuando los de Maranello no peleaban nada), se advertía desde Continental Web que una cosa es ganarle al héroe (Hamilton, Verstappen, Leclerc) cuando no se juega un campeonato y otra cuando hay un título al alcance. Y hoy una pésima largada le hizo perder media docena de posiciones y luego, en la desesperación por recuperarse, se salió de pista al mejor estilo Pastor Maldonado y quedó enterrado en la grava. Primer Safety Car de la carrera.

Checo Pérez hizo lo que sabe, mantenerse lo más lejos posible de las candilejas y de los problemas y recaudar la mayor cantidad de puntos que se le pongan a mano. Así conquistó un segundo puesto no muy lucido, completamente lejos del ritmo de Leclerc y Verstappen, y con sabor amargo tras el abandono de Verstappen en la Vuelta 39.

El neerlandés acusó "olor a fluidos", y hubo que apagar el auto con extintores. El capítulo fiabilidad (con dos abandonos en tres carreras para el campeón reinante) es preocupante para un Red Bull que por momento parece imparable.

Palabras mayores lo de George Russell, superando a Lewis Hamilton (no por primera vez) ayudado por la suerte (ganarle en suerte a Ham es una hazaña pocas veces vista en la historia) y colocándose tercero en la Carrera y ¡segundo en el Campeonato! Acostumbrado a las malas, George saca pecho y toma lo que encuentra, mientras Ham acusa el síndrome de Leclerc 2021: Lewis no se equivoca, pero se queja y se muestra frustrado y no especialmente inspirado, frente a un compañero de equipo que pinta como el más duro de su carrera junto con Alonso y Rosberg. A esta altura del partido y para alguien tan emocional como Lewis, una doble piedra de Sísifo a sus casi 40 años.

En el contexto de su pésimo arranque en 2022, magnífico lo de McLaren. Quinto y sexto (a mucho más de un segundo de ritmo real por vuelta del puntero, también es cierto), los dos pegados en el mismo segundo, superando a un Alpine que se derrite en carrera.

Ocon llegó octavo sin hacer más que durar en pista. Y esta versión cuarentona de Alonso quiere hacer siempre todo al revés de los demás y a veces termina en desastre, como este fin de semana: aguantó perfecto hasta la Vuelta 30 con sus neumáticos Duros, pero desde allí comenzó a derrumbarse y a perder posiciones, hasta que el abandono de Verstappen le permitió ahorrarse 7 segundos en su parada de boxes. Pero quedó décimo tercero y jamás pudo pasar de allí más que circunstancialmente (por una salida de pista de Mick Schumacher); nunca le pudo sacar jugo a los Medios. Entonces, el asturiano entró a boxes para... volver a poner Medios y terminar último la carrera.

De los demás hay que destacar el meritorio octavo puesto de Bottas, peleando como loco en el peor fin de semana de Alfa Romeo (que, se avizora, anticipa lo que puede ser el resto del año) y el épico décimo puesto de Albon dándole el primer punto de 2022 a un estragado Williams con una estrategia increíble: 57 vueltas con el Duro (estaba séptimo cuando entró a boxes) y salida del pitlane décimo, décimas por delante del chino Zhou.

Finalmente, Gasly pudo rescatar un par de puntos para un fin de semana en el que Alpha Tauri estuvo en el fondo del Club del Segundo (los equipos que están a no mucho más de una décima de ritmo entre sí y a más o menos un segundo de la Pole: Alpine, Mercedes, Alpha Tauri, Alfa Romeo).

Aston Martin completó un fin de semana pésimo, con el abandono de Vettel en la Vuelta 23 (un choque insólito en un piloto de su trayectoria) y con Stroll décimo segundo tras estar bastante en la pelea y tirar de pista a Bottas.

Tsunoda sigue camino a salir de la Fórmula 1 en cuanto Red Bull pegue otro pibe con los 40 puntos para adquirir la Súper Licencia, Latifi por lo menos no chocó y Haas parece haber vuelto a su desteñida realidad deportiva del último lustro, tras el espejismo que propiciaron la adrenalina y motivación de Magnussen al volver a la F1 y el motor Ferrari, que se desarrolló con más tiempo que los otros tres.

¿La peor carrera del 2022? Seguramente. No todo es plenitud en la vida. Pero Australia entregó, como siempre, dosis enormes de imprevisibilidad, luchas entretenidas en el pelotón del medio para atrás y la incógnita renovada por la fiabilidad del Red Bull en contraste con una Ferrari que se dobla, pero no se rompe.