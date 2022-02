No parece que se resuelva en días, semanas ni meses el conflicto entre Rusia y Ucrania, ni las sanciones económicas al país gobernado por Putin. Esto afecta directamente al equipo estadounidense de la F1, Haas, que en siete temporadas completas en la máxima sólo pudo recolectar un sponsor importante: Uralkali, megaempresa rusa de Dmitry Mazepin, padre de Nikita Mazepin, el débil piloto ruso de Haas. Ese auspicio salvó de la extinción a la escudería durante la pandemia.

Además de la dificultad del sponsor a mover los activos comprometidos, tampoco Gene Haas querrá enfrentarse a sanciones en Estados Unidos. Por lo pronto, Guenther Steiner, jefe de la escudería, habló de Pietro Fittipaldi como primer candidato a reemplazar a Mazepin. Y desde Italia (Haas se ha convertido en una sucursal de Ferrari, con una minifábrica propia en Maranello construida y operada por ingenieros de Ferrari) promueven a Fabrizio Giovinazzi, el último piloto italiano que pasó por la F1. Mazepin declaró en sus redes sociales que sólo puede concentrarse en terminar su preparación para la temporada y esperara.

En este contexto, continúa la escalada mediática de los Andretti en pos de ingresar como equipo a la F1. Michael Andretti reveló que han perseguido a Gene Haas durante dos años para comprarle el equipo, pero que su compatriota no quiere vender. “Ahora, veremos lo que pasa, si él nos quiere ahí puede llamarme, ya tiene mi número. Es un hombre divertido, pero no sé si se ha cansado de ese trabajo”, bromeó el ex piloto de F1 los campeonatos Indy.

Andretti enfatiza argumentos que debería oír la F1, estúpidamente empeñada en bloquear los intentos del poderoso equipo estadounidense para entrar en la máxima: “Creemos que vamos a aportar mucho más a esta fiesta en términos de ingresos para conseguir resultados. Podríamos hacerlo por los Estados Unidos, todavía está muy desaprovechado y pienso que hay mucho que ganar aquí”.

Además, el ex compañero de Senna en McLaren resaltó que su objetivo es ver pilotos estadounidenses en la F1. “Creo que con un verdadero equipo y piloto estadounidense, no un piloto ruso, podemos aportar al menos unos buenos millones. Eso es lo que yo quiero, traer a jóvenes americanos y darles una oportunidad legítima para llegar a la Fórmula 1. Me gustaría hacer un sistema parecido al que tenemos aquí (en la Road to Indy). Si vemos a un par de chicos realmente buenos, los pondremos en Fórmula 3”, concluyó Andretti.

En la convergencia del último lustro entre la F1 y el interés del público estadounidense se cuenta la mayor cantidad de pilotos de este país en el mundo FIA en muchos años: en la F2 está Logan Sargeant, y en la F3 se suman Kaylen Frederick y Hunter Yeany, además del piloto estadounidense más prometedor en liza: Jak Crawford.