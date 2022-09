Pocas virtudes tiene Stefano Domenicali para ocupar el puesto que le dieron (CEO del negocio de la F1), pero entre ellas, si lo fuera, está la de insistir en sus pocas ideas (por lo común entre inocuas y nefastas). Ahora, tras más de un año de insistir en “llenar de sesiones puntuables” cada día de un fin de semana de carrera, logró lo que pretendía ya para este año: seis carreras al Sprint en 2023 (un cuarto del total del calendario).

Domenicali lo atribuye “al éxito del formato”, pese a que han sido soponcios inaguantables y superfluos, salvo la vez que Hamilton puso un motor sobrenatural y largó último en Brasil 2021. “El Sprint ofrece acción de tres días, con los pilotos luchando por algo desde la salida del viernes hasta el evento de la prueba principal del domingo, añadiendo más dramatismo y emoción al fin de semana. Los comentarios de los aficionados, equipos, promotores y socios ha sido muy positivos, y el formato está añadiendo una nueva dimensión a la Fórmula 1”, afirmó sin ruborizarse el hombre que destruyó Ferrari.

Por otra parte, Alfa Romeo confirmó lo que era un secreto a voces que empezaba a convertirse en un silencio inquietante (para el principal implciado). La escudería suiza con nombre italiano le renovó a Guanyu Zhou para que acompañe a Valtteri Bottas en la F1 2023. El equipo con sede en Hinwil había generado expectativas de un anuncio sobre el acuerdo con Audi para ir comprando de a un 25% por año y hacerse cargo de las operaciones al llegar al 75% del accionariado.

"Estoy contento y agradecido a Alfa Romeo por la oportunidad de ser parte del equipo otra temporada. Llegar a la Fórmula 1 fue un sueño hecho realidad y el sentimiento de competir por primera vez en una carrera se quedará conmigo para siempre: el equipo me ha apoyado de una forma increíble, me ha dado la bienvenida desde el primer día y me ha ayudado a adaptarme a la categoría más compleja del mundo del motor", comentó Zhou.

Ahora quedan cuatro butacas: una en Alpine, otra en AlphaTauri, otra en Williams y una última en Haas. Para todas quieren a Nyck de Vries, que ya habría arreglado con Alpha Tauri de palabra; si ello fuera así, Pierr Gasly emigraría a Alpine, y quedarían realmente entonces la butaca que dejará Nicholas Latifi en Grove y la que presumiblemente dejará libre Mick Schumacher en la escudería más pijotera de la F1.