Al fin de 2023, la morosidad en los colegios subió 20%, y las nuevas inscripciones en colegios privados bajo 15% en el comienzo de 2024. Un informe de la consultora Focus Market indica que actualmente una familia paga tres veces más de lo que pagaban en 2023, y siete veces más comparado con 2022.

No obstante, no hubo un gran porcentaje de familias cambiando sus hijos a colegios públicos, con la mayoría de familias eligiendo cortar gastos o buscar otros trabajos. Otros no llegan a recortar lo suficiente para pagar las cuotas.

Los colegios mas exclusivos pueden costar entre $600.000 y $900.000 pesos por mes. Algunos colegios bilingües, costando entre $300.000 y $900.000 pesos, también han anunciado aumentos de más de 30% para la primera cuota del año.

Ahora, con la inquietud sobre los aumentos, más familias están comunicando en los “chats” de papas sobre cuanto están pagando para los colegios. Muchos ven la opción de interrumpir la continuidad de la educación de sus hijos con un cambio de colegio como la última alternativa, pero las preocupaciones por los aumentos siguen mientras familias ahorran para el futuro.