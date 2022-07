Binotto, en pleno delirio místico ferrarista

El jefe de Ferrari se muestra confiado en que Ferrari, que ha tirado a la basura este año al menos cien puntos por problemas de fiabilidad y errores estratégicos y conductivos, puede “ganar las últimas diez carreras del año. Vamos a ir paso a paso, carrera a carrera y a estar centrados. Vamos a intentar desafiarlos y ganar todas las carreras desde ahora hasta el final, que es lo único que podemos hacer. Veremos qué pasa”, señaló Mattia Binotto.

"Al final de la temporada veremos dónde estamos, pero creo que lo que es más importante ver hoy, de nuevo, es el buen paquete que tenemos. Creo que hay que mirarlo con el lado positivo, me gusta ser positivo y mantenerme optimista", agregó el suizo. "Lo que le dije a Charles es que las cosas se han complicado, pero no es imposible y lo vamos a disfrutar más en caso de que podamos transformarlo en victoria al final. El potencial está ahí. Los pilotos son fantásticos, así que soy bastante positivo", resumió Binotto.

Jacques Villeneuve ironizó sobre Ferrari

Desde el lugar que mejor le sale (fuera de pista), el ex campeón del mundo Jacques Villeneuve consideró que Ferrari está dando una verdadera lección de cómo “no ganar” un campeonato. “Leclerc y Verstappen tenían el mismo ritmo, pero Leclerc cometió otro error que no debería haber cometido. Lo admite él mismo”, declaró el canadiense.

Para Jacques, el error del GP de Francia muestra que Charles “no es Verstappen” y que “necesita aprender”, más allá de los problemas de fiabilidad de Ferrari. "No lo entiendo, en Austria aguantó bien la presión. Esa es la gran diferencia con Verstappen, eso no le pasa a él y si Leclerc le vence, suele terminar segundo, así que esa distancia enorme que les separa no va a reducirse pronto. Tenemos un campeonato más o menos con coches iguales, pero en el que uno lidera por mucho. Éste es el mejor ejemplo de cómo no ganar un campeonato", alegó el hijo del genial Gilles Villeneuve.