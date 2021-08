La veterana de los marines estadounidenses condecorada y ex entrenadora asistente de la selección nacional de fútbol femenino de Afganistán, Haley Carter, ha expresado su "extrema decepción" con los líderes militares y políticos de alto rango por su manejo "fallido" de la evacuación de Afganistán y dijo que la situación es "rápida devolviendo ”.

Carter, quien sirvió dos giras en Irak, dijo: “Realmente me gustaría ver que algunos líderes militares y políticos de alto rango se intensifiquen. Estoy increíblemente decepcionado, increíblemente decepcionado con la información que está saliendo del Pentágono porque simplemente no es lo suficientemente buena. En nombre de mis jugadores y en nombre del personal militar que trabaja duro para lograr esto, también estoy increíblemente frustrado y no sé cuánto tiempo más se puede mantener lo que está sucediendo.

“Tenemos soldados e infantes de marina en el terreno que están haciendo todo lo que pueden, que están mostrando compasión y profesionalismo, pero la realidad es que desde un nivel militar superior, el plan para evacuar y hacer la transición es claramente un fracaso. Falta la planificación militar superior, la planificación a nivel estratégico. Hemos preparado soldados e infantes de marina para el fracaso. Les hemos hecho un flaco favor, les hemos hecho un flaco favor a los afganos, les hemos hecho un flaco favor a nuestros propios ciudadanos estadounidenses y británicos ", agregó.

La ex arquera del Houston Dash está ayudando al intento de sacar del país a las atletas femeninas en riesgo enorme, incluidas las jugadoras que ha entrenado. Una amplia red de veteranos militares, ONG y personal militar activo están trabajando juntos en los bolsillos para coordinar informalmente un amplio rescate que ha sido denominado "Dunkerque digital".

Aquellos que trabajan con Carter en el intento de evacuar a los atletas han estado operando las 24 horas del día en cuatro zonas horarias y con ONG y varias organizaciones gubernamentales, mientras toman siestas tácticas para que al menos dos estén siempre presionando y disponibles para los jugadores en el terreno.

"Estoy tan cansado, en todos los niveles", dijo Carter. “Al pelear esta guerra, aparentemente en nombre de la construcción de la nación occidental y la democratización, hemos empoderado a ciertas poblaciones. Las mujeres son una población. Los usamos específicamente como vehículo para generar cambios y combatir la opresión. Las usamos como una herramienta para hacer eso y el equipo de fútbol femenino fue especialmente útil como herramienta porque no solo asumieron el deporte, en oposición a lo que sería la ideología talibán, sino que abordaron temas controvertidos como el abuso sexual.

“El sistema de justicia penal en Afganistán cambió fundamentalmente debido a lo que hicieron y su disposición a hablar. Inherentemente, por otro lado, se han convertido en un objetivo. No podemos por un lado alentar y empoderar a las mujeres para que hagan el cambio que queremos ver y luego abandonarlas cuando las cosas cambien. Tenemos que ser responsables de eso. Esa responsabilidad se aplica en todos los ámbitos a activistas, disidentes políticos, periodistas, fotógrafos y otros. Debemos rendir cuentas a todas esas personas y, para mí, lo que está sucediendo en el aeropuerto es una falta de responsabilidad ante esas personas”.

En el aeropuerto de Kabul aparentemente no hay una estrategia para gestionar el flujo de personas y es un caos, dijo Carter. La ex capitana de la selección nacional femenina Shabnam Mobarez, cuya familia huyó del país cuando ella tenía unos años y se mudó a Dinamarca como refugiada en 2003, teme por los rechazados del aeropuerto.

“La gente está desesperada, vienen al aeropuerto con ganas de salir porque no tienen nada por lo que vivir en Afganistán”, dijo. “Miramos papeles y documentos, pero no miramos a este ser humano como un ser humano. ¿Por qué estamos viendo papeles en este momento? "

"Hace que sea aún más imposible que la gente salga", dijo. “Las personas que son rechazadas, ¿qué les pasa? A nadie le importan esas personas. Hacen un viaje desde su casa al aeropuerto y son rechazados, luego tienen que hacer un viaje de regreso al lado de los talibanes preguntándote por qué fuiste y qué estás escondiendo. Les van a disparar. Estas cosas no se están enfocando. La atención se centra en los evacuados, pero no se olviden de los rechazados, que apuntan directamente a la muerte ".

Añadió: “Lo que echamos de menos en este proceso es que la gente está muriendo. Estamos hablando de quién tiene la culpa, pero la gente sigue muriendo. Escuchamos sobre una persona afgana que murió, o un grupo que murió, o una bomba terrorista, pero el sufrimiento afgano se ha vuelto tan normalizado a lo largo de la historia. Eso es lo más inhumano que le hemos hecho al pueblo afgano ".

Los informes de que los talibanes han cambiado están lejos de la marca, dijeron tanto Carter como Mobarez. Carter dijo que han tenido la confirmación de que los talibanes van de puerta en puerta. Mobarez, que todavía tiene familia en el país, incluidas mujeres que se han escondido, habla de la piel de gallina que sintió cuando un jugador que le dijo que elegiría la muerte antes que ciertas torturas que enfrentará.

“Me estaba diciendo que siente que se están acercando cada vez más a cada hora”, dijo. “Cuando la gente dice que los talibanes han cambiado, han cambiado, son más inteligentes. Han cambiado para peor. Por ahora, los talibanes están siendo pacientes porque el mundo está mirando ”.