Muchas más personas en todo el mundo morirán de Covid si los líderes políticos occidentales "rechazan su responsabilidad con el resto de la humanidad" al priorizar las vacunas de refuerzo para sus propias poblaciones en lugar de compartir dosis, advirtió el jefe del grupo de vacunas de Oxford .

Escribiendo para The Guardian, el profesor Sir Andrew Pollard y Seth Berkley, director ejecutivo de Gavi , la alianza de vacunas, dicen que el caso científico y de salud pública para el refuerzo a gran escala no se ha hecho y podría tener consecuencias de gran alcance en otros países. los paises.

“Este es un momento clave para los tomadores de decisiones”, escriben. “Un impulso a gran escala en un país rico enviaría una señal a todo el mundo de que se necesitan impulsores en todas partes. Esto absorberá muchas dosis de vacunas del sistema y muchas más personas morirán porque nunca tuvieron la oportunidad de recibir una sola dosis. Si millones son impulsados ​​en ausencia de un caso científico sólido, la historia recordará el momento en que los líderes políticos decidieron rechazar su responsabilidad para con el resto de la humanidad en la mayor crisis de nuestras vidas ”.

El martes, Sajid Javid dijo que había planes para ofrecer a todos los mayores de 50 años un refuerzo de Covid al mismo tiempo que reciben la vacuna contra la gripe. Pero el profesor Adam Finn, que forma parte del Comité Conjunto de Vacunación e Inmunización (JCVI), que asesora al gobierno, dijo que tal vez no sea necesario un despliegue masivo de este tipo , ya que es más probable que solo se necesiten refuerzos para proteger a un pequeño número de personas más vulnerables.

Alemania, Francia e Israel están planeando, o ya administrando, refuerzos para ciudadanos mayores, aunque los detalles de elegibilidad varían según el país. Esto es a pesar de que la Organización Mundial de la Salud dice que detener las inyecciones de refuerzo hasta al menos finales de septiembre ayudaría a aliviar la drástica desigualdad en la distribución de vacunas entre países ricos y pobres. Estados Unidos también indicó que no prestaría atención al llamado de la OMS y lo describió como una "elección falsa".

Pero Pollard y Berkley escriben que si bien las vacunas han traído esperanza y probablemente salvarán millones de vidas en todo el mundo, miles todavía mueren de Covid cada semana y muchos países todavía están desesperados, con sus hospitales abrumados.

“La gran mayoría de las personas que morirán de Covid este año podrían haberse salvado si hubiéramos hecho esto bien”, dicen. “Vacunar a quienes están en riesgo en todas partes es en nuestro propio interés. Puede reducir el riesgo de que surjan nuevas variantes y aliviará la presión sobre los sistemas de salud, abrirá los viajes, resucitará la economía global y elevará la autoridad internacional de los políticos preparados para asumir ese liderazgo moral ”.

También enfatizan que aún no se puede medir el nivel de anticuerpos o células T necesarios para evitar que las personas se enfermen gravemente. Mientras que la vacuna contra la fiebre amarilla, que brinda protección de por vida con una dosis, la vacuna contra la gripe se administra anualmente. En algún punto intermedio está la vacuna contra el tétanos, que requiere de cinco a seis dosis para una protección de por vida. Pollard y Berkley dicen que no está claro dónde se encuentra la vacuna Covid en el espectro pero, hasta ahora, está claro que ofrece protección contra enfermedades graves, incluida la causada por las variantes principales.

“El enfoque de la política de vacunación no puede estar en mantener niveles muy altos de anticuerpos para prevenir una infección leve”, escriben. Si nos enfocamos solo en los niveles de anticuerpos, podríamos terminar vacunando a todos repetidamente para hacer frente a un virus que sigue mutando. El objetivo de la vacunación no es evitar que las personas contraigan infecciones leves; es para prevenir la hospitalización y la muerte ”.

Dicen que no es un argumento de "todo o nada", con un análisis cuidadoso de los datos necesarios para garantizar que no haya grupos para los que ya se justifiquen los refuerzos. Pero agregan que para aquellos que no responden bien a las vacunas, un grupo que algunos han sugerido que debería recibir un refuerzo, “más dosis no ayudarán”.

La pareja concluye: “Ya que tenemos el lujo de dos dosis de tener tiempo de nuestro lado, no debemos apresurarnos a impulsar a millones de personas, mientras el tiempo se agota para aquellos que no tienen nada. Primeras dosis primero. Es así de simple."

Un portavoz del gobierno dijo: “Nos estamos preparando para un programa de refuerzo y el JCVI independiente ha publicado su consejo provisional sobre a quién priorizar para una tercera vacuna a partir de septiembre de 2021.

"El Reino Unido está comprometido a apoyar una recuperación global de la pandemia Covid-19 y mejorar el acceso a las vacunas, y nos hemos comprometido a donar 100 millones de dosis para junio de 2022, y las primeras entregas comenzaron la semana pasada".