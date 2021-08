La policía de Pakistán ha abierto casos contra cientos de hombres no identificados después de que una joven fuera agredida sexualmente y manoseada por una multitud de más de 400 hombres en un parque en Lahore mientras grababa un video de TikTok.

El impactante asalto fue capturado en varios videos , que se volvieron virales y mostraron a una turba descendiendo sobre la mujer mientras estaba en el parque Greater Iqbal de Lahore haciendo un video de TikTok con amigos. A plena luz del día, los hombres levantaron a la joven y la arrojaron entre ellos, rasgándole la ropa, agrediéndola y tocándola.

La mujer registró un caso contra 300 a 400 personas no identificadas con la policía de Lahore, según el informe del caso visto por The Guardian.

“La multitud me empujó por todos lados hasta tal punto que me rasgaron la ropa. Me lanzaron al aire. Me agredieron brutalmente ”, dijo la mujer en un comunicado a la policía. Dijo que la multitud también le robó su dinero, aretes y un teléfono.

Las imágenes provocaron una ola de disgusto e ira en Pakistán. El ministro de información del país, Fawad Chaudhry, dijo que se estaban realizando arrestos. Algunos perpetradores han sido identificados a través de imágenes de CCTV y relatos de testigos presenciales. Chaudhry dijo: “Estamos trabajando a toda máquina. El primer ministro también se ha dado cuenta ".

Activistas, políticos, celebridades, Amnistía Internacional y personas de todo Pakistán expresaron su enojo por el asalto. El presidente del Partido Popular de Pakistán, Bilawal Bhutto Zardari, dijo que el incidente debería "avergonzar a todos los paquistaníes" y que "habla de una podredumbre en nuestra sociedad".