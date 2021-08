La ex modelo Carré Sutton presentó una demanda alegando que Gérald Marie, el exjefe de la agencia de modelos francesa, la violó repetidamente en su apartamento de París cuando tenía solo 17 años.

La demanda, presentada el jueves en la corte federal de Manhattan , también sostiene que Sutton fue “traficada por Marie a otros hombres ricos de Europa”. Sutton está presentando su demanda bajo la Ley de Víctimas Infantiles del estado de Nueva York , una ley que permite a los sobrevivientes de abuso sexual infantil demandar a sus atacantes, sin importar cuánto tiempo hace que fueron abusados. La fecha límite para presentar reclamos bajo esta ley termina a la medianoche del viernes.

Virginia Roberts Giuffre, una de las muchas acusadoras del financiero Jeffrey Epstein, presentó una demanda contra el príncipe Andrew en Nueva York el lunes bajo la misma ley. Giuffre dice que Andrew abusó sexualmente de ella en la mansión de Epstein en Manhattan, así como en otros lugares, en 2001 cuando tenía 17 años. El príncipe ha negado repetidamente cualquier delito.

Sutton es una de las muchas mujeres que han acusado a Marie de agresión sexual mientras dirigía las operaciones europeas de Elite Model Management. Las autoridades francesas están investigando sus denuncias y anteriormente han invitado a 11 mujeres a París para reunirse con los investigadores.

Los abogados de Marie han respondido previamente a las denuncias en su contra diciendo que estaba “extremadamente afectado por las acusaciones que se le hicieron, que él cuestiona con la mayor firmeza… Tiene la intención de participar activamente en la manifestación de la verdad en el ámbito de la investigación penal abierta", informa The Guardian.

El fundador de Elite Model Management, el fallecido John Casablancas , también ha sido acusado de participar repetidamente en conductas sexuales abusivas y explotadoras, anunciando, por ejemplo, que estaba saliendo con una modelo de 16 años.

Sutton, un actor y ex modelo, afirma que cayó presa de Marie poco después de involucrarse con la ahora desaparecida agencia de talentos. A los 16 años, fue "descubierta por un agente de modelos con conexiones con Elite en la ciudad de Nueva York", cuando era una fugitiva vulnerable que vivía sola en el Área de la Bahía de California.

Después de enviar fotos a Elite, la agencia la llevó a Nueva York para modelar. Llegó allí en 1986, a los 17 años, después de enterarse de que Casablancas “estaba interesada en ella”.

Elite alojó a Sutton en un "apartamento de modelos que se compartía con otras cinco modelos jóvenes" y "se le dio un pequeño estipendio que apenas cubría la comida". Cuando Sutton no recibió ninguna sesión de fotos pagada, Casablancas dijo que "su apariencia no estaba a la altura" y que solo le daría una semana adicional "en su centavo".

Trudi Tapscott, entonces agente de Elite, consoló a la angustiada Sutton tras la advertencia de Casablancas, “diciéndole que estaba bien si no lo lograba porque la enviarían desde Nueva York a otra de las agencias de Elite Europe como Milán o París”. En cuestión de días, Tapscott le dijo a Sutton que Elite la enviaría a París.

Inmediatamente después de la llegada de Sutton, la llevaron a la oficina de Marie, donde él le dijo que tendría éxito con Elite, pero le advirtió que tenía que ser obediente para hacerlo. Él supuestamente le dio una palmada en las nalgas y dijo: “En mi moneda de diez centavos, no quiero tu opinión, Carré. Quiero tu obediencia ".

Marie comenzó a proporcionarle cocaína en su apartamento, que compartía con su entonces novia, la supermodelo Linda Evangelista, diciéndole a Sutton que le permitiría perder peso y tener éxito como modelo. Las agresiones sexuales comenzaron una noche después de una sesión de modelaje, dice la demanda de Sutton.

Sutton se distanció de Marie pero se mantuvo obediente, ya que ella lo necesitaba para sobrevivir en París. “Cada vez que Evangelista salía del apartamento, la acusada Marie esperaba que el demandante le permitiera violarla, lo que hizo repetidamente durante meses”, denuncia su demanda.

Durante este período, Sutton dice que Marie la traficaba con "hombres ricos en Europa con fines totalmente ajenos al modelaje". Una vez, fue enviada a una agencia de modelos de Milán que "usaba sus modelos para las fiestas de Playboy".

La demanda afirma que Tapscott y otros empleados de Elite estaban al tanto del comportamiento de Marie y Casablancas. En la casa de Marie en Ibiza, España, Tapscott “fue escuchado decirle a Marie y Casablancas que dejaran en paz a los niños de 13 y 14 años”, según los documentos judiciales.

Cuando se le pidió un comentario sobre la demanda el viernes por la mañana, Tapscott envió un mensaje de texto que decía: "Sin comentarios".

Tapscott dijo anteriormente: “Yo era solo un poco mayor que las modelos y también me cautivó el glamour. Entonces no teníamos el idioma para saber que esto estaba mal, e incluso si lo tuviéramos, ¿a quién le informaríamos? Éramos como una familia y no había un departamento de recursos humanos; esta era la cultura que protegía a estos hombres. Lamento muchísimo no haber hecho más en ese momento ".

No hay indicios de que Evangelista supiera de alguna de estas acusaciones y haya elogiado el " coraje y la fuerza " mostrados por los acusadores de Marie. Evangelista, quien se casó y finalmente se divorció de Marie, ha dicho: "Basándome en mis propias experiencias, creo que estas mujeres están diciendo la verdad".

Sutton dice que presentó la demanda "en nombre de todos los demás sobrevivientes" que no pueden presentar reclamaciones. También dice que lo hizo "con la esperanza de que otros sobrevivientes que están dentro del estatuto ... sientan que hay seguridad en presentarse".

Ella se encuentra entre un grupo de sobrevivientes que han abogado por la Ley de Sobrevivientes Adultos que, al igual que la Ley de Víctimas Infantiles, ampliaría el plazo de prescripción para las quejas civiles para las personas abusadas sexualmente en la edad adulta.

Si bien el Senado de Nueva York aprobó la Ley de Sobrevivientes Adultos este año, la propuesta no avanzó en la asamblea estatal.