No es la primera vez que hay un llamado y no es la primera vez que la respuesta es negativa. Una vez más, Marcelo Gallardo, que es desde hace tiempo el mejor director técnico del fútbol argentino, fue tentado para dirigir un equipo importante de Europa. Lo llamaron desde el Barcelona, para ser el reemplazo de Ronald Koeman, y el Muñeco no aceptó.

Según informó la emisora RAC1 de Cataluña, el director técnico de River es uno de los favoritos de Joan Laporta a ocupar el cargo que, según dicen, tarde o temprano dejará Koeman. Sin embargo, el llamado para intentar contratarlo ya existió y Gallardo rechazó la propuesta, dado que no piensa dejar a su actual equipo al menos hasta fin de año, momento en el que suele hace una evaluación para pensar sí seguir y cómo hacerlo.

Distinto será si a fin de año, el conjunto culé sigue interesado en contar con él. En el Millonario hay elecciones en un par de meses y se terminará sí o sí el ciclo de Rodolfo D'onofrio al frente del club, que siempre tuvo a Gallardo como pieza esencial del proyecto deportivo. Si vuelve a haber un llamado para aquel entonces, la propuesta será al menos considerada.

Hay varios candidatos a dirigir al conjunto catalán y con la mayoría existe el mismo inconveniente: tienen trabajo. Por eso, y por la falta de dinero que existe para compensar a un equipo en caso de intentar romper un contrato vigente, así como por lo que habría que pagarle al propio Koeman para que se vaya, parece que la decisión de despedir al actual técnico se dilata.