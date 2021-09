El medio inglés The Sun se hizo eco de la crisis matrimonial del ex futbolista Fernando Gago y la ex tenista Gisela Dulko, después de que trascendiera que el jugador fue encontrado por su esposa teniendo sexo en su propio cama, con su mejor amiga.

The Sun: "Se dice que Gisela Dulko, de 36 años, sacó al futbolista retirado después de sorprenderlo en la cama con la dueña de la escuela de baile Veronica Laffitte.

El exfutbolista del Real Madrid y Argentina, Fernando Gago, se separó de su esposa luego de las acusaciones de haber sido infiel con su mejor amiga.

Gago renuncia a su puesto de entrenador del Atlético Aldosivi

La periodista argentina Cinthia Fernández afirmó en la televisión argentina: “Al parecer, Gisela los encontró en su propia casa, en su propia cama.

“Abrió la puerta y allí estaba Fernando Gago con esta otra mujer”.

Ella agregó: “Se casaron hace diez años y tienen tres hijos. Siempre mantuvieron un perfil bajo.

“Se separaron por su infidelidad. La engañó con su mejor amiga.

“Ese grupo de amigas eran mamás en la escuela de sus hijos. Gisela los ha cambiado a otra escuela ”.

Las asombrosas afirmaciones se producen cuando Gago, que anunció su retirada del fútbol el pasado mes de noviembre tras una serie de lesiones , dimitió como entrenador del Club Atlético Aldosivi tras seis derrotas consecutivas", escribió el periódico.