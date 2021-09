Todavía no se fue y ya le buscan reemplazo. Ronald Koeman está en la cuerda floja en su cargo como director técnico del Barcelona. Sus resultados no son ideales, pero el hecho de haber llegado con una dirigencia tan cuestionada como la de Josep María Bartomeu también incomoda a la nueva gestión de Joan Laporta. Ya hay tres candidatos que suenan fuerte: Xavi, Roberto Martínez y Erik ten Hag.

El arranque liguero del Barca no es tan malo. Lleva dos triunfos y dos empates, el primero de ellos contra el siempre difícil Athletic de Bilbao en San Mamés, por lo que desde ese lugar no hay tanto para discutir. Pero la categórica derrota por 3 a 0 frente al Bayern Munich en el Camp Nou le abrió los ojos a muchos: de esta manera el conjunto culé no va a llegar muy lejos. Para colmo, este lunes empató como local ante el Granada de manera agónica, con un tanto de Ronald Araujo en el minuto 90.

Tras ese encuentro, muchos creían que el ciclo de Koeman podía terminarse y eso no sucedió de manera oficial. Los dirigentes lo ratificaron, pero solamente hasta el encuentro del jueves ante el Cádiz. No solamente en la Argentina la ratificación de la directiva de un club sobre un entrenador parece ser una sentencia de salida; en Europa también pasa.

Con el holandés con un pie afuera, ya comenzó la danza de nombres. El primero es un hombre de la casa, que desde hace tiempo asoma como una clara posibilidad por su glorioso pasado reciente en el club y porque mamó toda su vida la filosofía el club. Xavi es la personificación de la idea de juego del equipo catalán.

La contra es que tiene poca experiencia como DT: solo ha dirigido al Al-Sadd de Catar, con quien tiene contrato vigente. En su primer vínculo firmado con el club de Medio Oriente, tenía una cláusula de salida especial ante un llamado del Barcelona. Hace unos meses renovó su contrato y esa cláusula desapareció, por lo que podría ser un inconveniente.

El otro nombre fuerte que tiene posibilidades es el de Roberto Martínez. El español de 48 años tuvo su mejor experiencia en clubes dirigiendo al Everton, pero la carta más pesada de su currículum es el hecho de dirigir, desde el 2016, a la Selección de Bélgica. Martínez tiene como capital el hecho de haberle dado el impulso final a la mejor generación de la historia belga y haber logrado un tercer puesto en el Mundial de Rusia 2018. Como contra, está el hecho de que también tiene contrato vigente y está actividad plena con las Eliminatorias y la Nations League.

Más atrás hay otras opciones. Una de ellas es la de un compatriota de Koeman, con muchos menos pergaminos como futbolista, pero con un recorrido impecable como entrenador. Erik ten Hag es el conductor del Ajax, el que le devolvió su filosofía histórica, lo transformó en un serio competidro internacional y estuvo a un minuto de ponerlo nuevamente en una final de Champions League en 2019, en aquella recordada serie de semifinales contra el Tottenham. Además, a nivel loca, a vuelto a poner al club de Ámsterdam a una distancia sideral del resto.

De todas maneras, el problema es el mismo: tiene trabajo y el Barcelona tendría que indemnizar al club donde dirige. En ese esquema, y dados que las primeras opciones están ocupadas, surgen algunos nombres extra, de entrenadores que convencen menos pero que actualmente no tienen trabajo, como Antonio Conte y Andrea Pirlo. Todo esto, mientras el equipo catalán está a un par de días de tener que volver a jugar con Koeman sentado en el banco.