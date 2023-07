F1: Paliza de Verstappen sobre un asombroso Piastri en el Sprint

Max Verstappen ganó de manera insultante el Sprint del GP de Bélgica de F1 tras la, por enésima vez, paupérrima labor de la Dirección de Carrera de la F1. Lo escoltó (de muy lejos) el talentosísimo Oscar Piastri, con un McLaren que sigue dando señales auspiciosas en su rendimiento.

La Carrera estuvo amenizada por los incidentes que provocó el clima, luego de que la Dirección de Carrera (¿o de Sprint?) hiciera el ridículo otra vez. Demoraron 35 minutos el arranque de la competencia culminante del sábado; 15 minutos estuvieron de más. Cuando largaron, los tuvieron cinco vueltas girando tras el Safety Car, pese a que ya tras el giro previo estaba claro que la pista estaba para Intermedios (todos obligatoriamente debían lanzar el Sprint con los azules, para Lluvia Extrema).

Resultado, en cuanto los dejaron largar, la mitad de la parrilla entró a poner los neumáticos ataviadoso con la banda verde. Verstappen fue uno de los diez que durmieron, y entró recién en la Vuelta 3. En la batahola de la calle de Boxes, tardó demasiado en salir (y se movió al borde del Unsafe Release: casi le pega a Norris) y perdió la punta con un fantástico Piastri, que había primereado, al igual que Gasly, Hamilton, Sainz Jr: los que se fueron para adelante en este Sprint.

Entre los incidentes de Sprint, el más importante fue el topetazo artero de Hamilton a Checo Pérez peleando por la posición en la parte de curvas más rápidas del circuito. Lewis hizo la de siempre (aquella de Silverstone contra Verstappen): intrusa la línea izquierda de una curva rapidísima, dejándole al piloto que queda por afuera la opción de irse de pista y entregar la posición, estrellarse o, como mínimo, salir con el auto dañado. Esto último le pasó a Checo, que terminó abandonando.

Lo de Piastri, como te anticipamos en Continental Web, es palabra mayor. En trece fechas de F1, ya desafía el rendimiento de un crack como Lando Norris. Y eso, en cuanto el auto le dio algo (el comienzo de año de McLaren fue pésimo). Que Alpine lo haya tenido un año en barbecho tras ser campeón consecutivo de todos los campeonatos principales de la Pirámide FIA habla no sólo de la cortedad de miras de la dirigencia de la escudería francesa, sino también de la infamia de una parrilla de 20 pilotos, que deja uno o dos lugares para debutantes en el mejor de los casos, y más de una vez no da espacio para ninguno. Sería ideal, en este sentido, llegar pronto a los 24 autos en parrilla (como no descartó el presidente de la FIA).

Gasly aprovechó su entrada temprana a poner Intermedios para lograr un buen podio que ameniza la nueva crisis de Alpine (esta semana, los capitostres de Renault limpiaron a Szafnauer, pero también a Laurent Rossi, el jerarca que echó de Alpine a Boullier, Vasseur ¡y Prost! en menos de un lustro).

Para las Ferrari el sabor agridulce de siempre tuvo un poquito más de dulce. Leclerc llegó pidiendo agua, pero Sainz Jr. terminó apurando a un Hamilton que, ya con la sanción encima, se vino abajo además en rendimiento. El heptacampeón británico aguantó la posición en pista, pero al cabo quedó séptimo detrás de las dos Ferrari y de Norris, aunque por delante de un Russell que no está cómodo ni ligando este fin de semana.

Los que se las vieron negras fueron los Aston Martin. En el 'Shootout' (el hipócrita nombre que le puso Domenicali a la Qualy del Sprint, que se llama así para no decir que corren dos carreras en un solo Gran Premio...) abandonó Stroll, traicionado por la pista húmeda todo el fin de semana. En el mediodía argentino, fue Alonso el que se fue de pista en el mismo lugar, intentando remontar desde la última posición a la que lo había condenado la inoportuna salida de pista de su compañero de equipo por la mañana, y haciendo un trompo infrecuente en la trayectoria del asturiano. Quizá lo desbordó la frustración por sentir que han pasado de segundo a sexto equipo en pocas carreras.

La actividad de Spa seguirá mañana, en teoría en el día con menos chance de lluvia de todo el fin de semana, con la F3 desde las 3.30 de la Argentina, la F2 desde las 5 de acá (la Porsche Supercup para los más locos desde las 6.40) y el GP de Bélgica desde las 10 de nuestro país.