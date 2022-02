F1: McLaren presentó su auto para 2022

Hasta ahora, el coche más lindo: esa es la primera conclusión tras observar el MCL36, la nueva arma de McLaren para acercarse más a los punteros de la F1. La escudería británica presentó en su sede de Woking todos sus equipos 2022: además del coche de la máxima, mostró a sus equipos de IndyCar, Extreme E y Simracing.

Recientemente, McLaren convirtió a Lando Norris en el piloto con el contrato más extenso de la F1. La evolución bajo la égida de Andreas Seidl es evidente, y Lando depositó su fe en el equipo para pelear títulos en los próximos años. Si bien el talentosísimo inglés fue más irregular en el final de la temporada y Ricciardo ganó la primera carrera de McLaren en años, el australiano es quien está bajo la lupa: otro año como el 2021 puede significar el fin de su (caro) vínculo con un equipo que está alineado alrededor de Norris.

"Sé que lo mejor está por llegar y mi objetivo es mantener ese buen nivel que tuve durante el año pasado. Tengo que seguir en esta línea en esta emocionante nueva era que tenemos por delante en la Fórmula 1", declaró Lando.

“El año pasado fue el mejor que he tenido en Fórmula 1 hasta la fecha y estoy muy contento de todo lo que logré como piloto y también por lo que McLaren logró como equipo", agregó.

Por su parte, Ricciardo espera sacar tajada de su experiencia para adaptarse rápidamente a los coches de 2022, con una conducción mucho más parecida al karting que a los coches de F1 del último lustro.

“Ya he afrontado muchos cambios de normativa y me siento capaz de usar esa energía para adaptarme a nuevos coches y a nuevas formas de pilotaje, incluso de competir en pista. Estos nuevos coches van a ser muy diferentes a los de eras anteriores en las que he pilotado, pero espero que nos dé la oportunidad de tener batallas más intensas. También confío en que haya más variedad en la parte alta de la parrilla", comentó el jocoso australiano.

Andreas Seidl fijó, por su parte, el objetivo de McLaren para 2022: acortar la distancia con los equipos top. “Al mismo tiempo, conocemos y respetamos la dura competencia que enfrentaremos y tenemos una visión realista de dónde nos encontramos en nuestro viaje. Estamos trabajando en un paquete de inversiones clave para la infraestructura, que nos proporcionará las herramientas necesarias para competir en la cima de nuestro deporte", resumió.