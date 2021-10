Esta vez sí, amigo ferrarista: con los bemoles comprensibles para los tiempos de los viernes, la Scuderia empieza a mostrar por primera vez en años, con su batería nueva, capacidad para no sólo resistir, sino también dar pelea.

En contraste, los Red Bull aparecieron sin ese plus final para despegarse del segundo pelotón; Mercedes sí lo logró, y de inmediato, y si no fuera por la sanción de diez posiciones que recibirá Hamilton (cambió el motor de combustión interna, por eso pena la mitad que Bottas, Leclerc y Max en las últimas carreras), el candidato de fierro para ganar el domingo sería el heptacampeón. Addenda: no habría que descartar que Mercedes prorratee así las sanciones al cuarto motor del heptacampeón, cambiando las demás partes de la planta impulsora en algún otro Gran Premio.

Entretanto, Lewis marcó desde el inicio una ventaja descollante, que se plasmó al final de la primera sesión en más de cuatro décimas sobre Max Verstappen. También sorprendió (y desde el comienzo) Alpine, con Ocon y Alonso encaramados en las primeras filas.

Mientras tanto, Sainz Jr, que largará desde el fondo el domingo por cambiar todas las partes de su planta impulsora, se dedicó en principio a testeos aerodinámicos. Sin embargo, cuando las Ferrari apretaron, se pusieron ahí, detrás de los Mercedes y de Max y entremezcladas con los Alpine: Leclerc quedó a cinco centésimas del tiempo de Verstappen, y Carlos quedó a 18 milésimas de Bottas, para ubicarse tercero y quinto, respectivamente. Los Alpine finalizaron la P1 con Ocon sexto (marcó su tiempo con Duros) y Alonso noveno (con Medios); entre ellos, Norris y Gasly. ¿Checo Pérez? Bien, gracias: noveno, apenas por encima del asombroso George Russell.

La Práctica 2 comenzó con diez grados menos de temperatura ambiente (19 a 29), con tiempo más húmedo y ventoso. De entrada Leclerc marcó tiempos al nivel de Mercedes y Red Bull, con la punta ubicándose rápido en torno a 1m24s. En este momento (a diez minutos de iniciada la sesión), los cuatro primeros tiempos los habían dado los Medios, más sólidos que los Blandos: el viernes mandó señales claras de que el Blando es el compuesto a evitar en carrera, si se puede. En el primer cuarto de hora, incluso se mezcló con los dos Mercedes y Leclerc Lando Norris, usando Duros; Sainz Jr, con el Blando, no pudo acercarse a menos de 8 décimas del tiempo de su compañero de equipo.

En el segundo tercio de la práctica libre se concentraron los ensayos de Clasificación: todos con Blandos a buscar el mejor tiempo. Entonces Hamilton bajó la línea de la pole a 1m23s8, seguido a 16 centésimas por Leclerc. El Blando mostró en esta instancia hasta tres vueltas competitivas yendo a fondo, pero no mejores que las mejores del Medio; la incógnita es cuántas vueltas aguanta el delantero derecho con el tanque lleno pasando por esa interminable Curva 8.

En el último tercio de los Libres 1, los equipos intentaron orejear el ritmo con tanques llenos: Hamilton, Bottas y Leclerc lo hicieron con Medios; sólo Tsunoda y Alonso (siempre probando algo distinto los viernes) calzaron en esta fase con Blandos. Hamilton volvió en esta instancia a mostrarse dominante sin esfuerzo, pero seguido por el ritmo de carrera de Leclerc (1m27s6 a 1m27s8); la batería nueva parece darle a Ferrari ese plus para, al menos, mezclarse con los dos 'grandes' de este año.

En este sentido, los tiempos anónimos de Sainz Jr este viernes recuerdan a los de Leclerc con el motor nuevo en Rusia: ambos usaron el primer día del Gran Premio para testear que todo funcione de la manera esperada, antes de buscar performance; en el caso de Leclerc, el domingo tuvo un motor camorrero que le permitió rascar valiosos puntos y, sobre todo, dar lucha más que resistir.

En resumen. Pirelli trajo a este fin de semana su secuencia media de compuestos (2, 3 y 4). Si se inicia la carrera con Medios, se puede estirar la única parada hasta la Vuelta 25; el Blando debería durar al menos hasta la 15, pero en cualquier caso obligaría a extremar los duros más de 40 vueltas o a parar por segunda vez; pero el gap favorece a los Medios, por lo que una segunda parada (incluso para volver a poner Medios) difícilmente dé el quantum de rendimiento necesario para no sólo remontar, sino también recuperar posiciones.

La buena noticia para los tifosi y para la F1 es que las mejoras de Ferrari funcionan, y en un circuito Tilke emblemático como Istanbul Park (como pone todo en todos los circuitos que construye, siempre se destaca el mejor paquete, no aquí el mejor motor, allí la mejor tracción, acullá la mejor aerodinámica). Ferrari está a un golpe de horno de volver a ganar carreras, con ligar un poco, este mismo año... o este mismo fin de semana.