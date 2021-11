En Mercedes cunde la consternación por la superioridad de Verstappen en el GP de México (algo que podría repetirse en la altura, menor, de Interlagos). Sin embargo, tanto Lewis Hamilton cuanto Toto Wolff acusaron a Valtteri Bottas de ser muy blandos en su defensa de la Pole ante el puntero del campeonato en la largada.

“La salida ha sido diferente para mí, esperaba que Valtteri saliese mejor para engancharme a su rebufo desde el primer momento. No obstante, he estado a la par y he cubierto mi parte de la pista, para asegurarme de que nadie me adelantase por el interior. He visto a un Red Bull por los retrovisores y lo quería mantener detrás y pensaba que Valtteri iba a hacer lo mismo pero le ha dejado a Max la puerta abierta. Max estaba en la línea de carrera y ha hecho un gran trabajo en la primera frenada. Yo estaba en el interior y no tenía nada que hacer”, resumió Hamilton.

"Teníamos a los dos coches delante y le hemos abierto la puerta a Max para que nos adelantara por fuera, eso no debería haber pasado. Tras el trompo de Valtteri, hemos perdido muchos puntos, podríamos haber sido terceros o cuartos con él, y es decepcionante como mínimo”, añadió Wolff.

No obstante, el austríaco admitió que difícilmente hubiesen ganado la carrera, aun manteniendo el 1-2 tras la primera frenada. "Hay que felicitar a Red Bull, estaban a otro nivel hoy. No creo que hubiésemos podido ganar la carrera aunque hubiéramos mantenido la primera posición en la salida. Hemos minimizado daños con Lewis en el Mundial, pero en Constructores, el trompo de Valtteri ha sido muy doloroso. No sé qué hicieron mal ayer y lo que han hecho hoy para recuperar ese ritmo que tuvieron el viernes. Todo ha ido peor de lo esperado pero tenemos que aceptarlo y seguir adelante”, concluyó Wolff.