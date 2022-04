Desde que se sorteó la fase de grupos de la Copa Libertadores, los hinchas de Boca saben que la parada más compleja es la que tendrán este miércoles. Con un presente futbolístico pobre y con un entrenador que sigue en la cuerda floja visita a Corinthians en Brasil, con la necesidad de sumar para sacar una mínima ventaja en un grupo muy parejo.

Todos los que integran el Grupo E tienen hasta ahora tres unidades. Todos han ganado sus partidos como local y el Xeneize se ubica 2° sólo por la diferencia de gol. En ese marco de paridad, poder rescatar unidades fuera de casa parece esencial.

Sebastián Battaglia dispondrá de un equipo con las bajas ya habituales en la Copa, con una dupla central nueva, con Gabriel Aranda y Carlos Zambrano, que llega físicamente con lo justo y con la presencia de Luis Vázquez en lugar de Darío Benedetto que finalizó con una molestia muscular el partido en el cual el conjunto de La Ribera le ganó 2 a 1 a Central Córdoba en Santiago del Estero.

El Timao tiene un presente irregular. En la Libertadores perdió con Always Ready en Bolivia y le ganó al Deportivo Cali como local, en el Brasileirao, que recién comienza, tiene seis puntos de nueve posibles. Pero viene de empatar por Copa de Brasil ante Portuguesa RJ de la Serie D y de perder por 3 a 0 ante Palmeiras, el último fin de semana. En ese último partido guardó a la mayoría de sus titulares. De todos modos cuenta con jugadores de jerarquía internacional como el ex Chelsea, Willian o el ex Barcelona, Paulinho.

