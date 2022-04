El campeón vigente de la FIA F2, el australiano Oscar Piastri, está en el foco del interés del equipo Williams para el año próximo. El piloto de Alpine tiene vetada la F2 por ser campeón y no halló butaca ni en la F1 ni en la Fórmula E, y los franceses ya anunciaron su voluntad de encontrarle un lugar en la F1 si no tienen butacas libres en 2023.

Lo aseguró el columnista de Sky Sports F1 Ted Kravitz, quien no supo esclarecer si le quitaría el lugar al eficiente Alex Albon o al malhadado pero adinerado Nicholas Latifi. Si son verdad las aseveraciones de la dirigencia de Williams sobre que ya no necesitan “pilotos de pago”, la elección sería más que obvia. Pero Albon no aporta grandes sponsors, y Piastri, con todo su talento, tampoco.