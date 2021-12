El caso de el proceso contra el actor Fabián Gianola por acoso y abuso sexual, contra el menos dos víctimas que iniciaron juicio y muchas otras que lo denunciaron mediáticamente, generó diversas repercusiones en el mundo del espectáculo, y una de las que opinó sobre el tema fue Florencia Peña.

La actriz y conductora habló de los hechos en su programa "Flor de Equipo, por Telefé: "Yo trabajo desde muy chica, en este ambiente todos nos conocemos y sabemos quiénes somos. La verdad es algo que tenía que pasar. No voy hablar de mí, pero es vox populi", sentenció.

Florencia insistió: "Creo que era una crónica de una muerte anunciada. No me sorprende lo que está pasando, ningún colega salió a bancarlo. Hace un tiempo cuando paso lo de Pablo Rago, sí salimos a bancarlo porque lo conocemos y sabemos cómo es Pablo. Pero no así con Gianola. Estamos hablando de hechos graves y que exceden los límites", dijo, letal, insinuando que conocía mas hechos aberrantes.