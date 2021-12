Chris Noth, el actor mejor conocido como el amante de Carrie Bradshaw, Mr Big, en Sex and the City, ha sido acusado de agresión sexual por dos mujeres que hablaron con Hollywood Reporter. Las mujeres, que no se conocen entre sí y se comunicaron con la publicación por separado cuando la prensa se arremolinaba en torno a la reciente serie derivada And Just Like That , describen presuntas violaciones similares por parte del actor de 67 años con más de una década de diferencia.

En una declaración al Hollywood Reporter, Noth calificó las acusaciones de “categóricamente falsas” y negó haber agredido a las mujeres. “Estas historias podrían haber sido de hace 30 años o de hace 30 días, no siempre significa no, esa es una línea que no crucé”, dijo. “Los encuentros fueron consensuados. Es difícil no cuestionar el momento en que salieron estas historias. No sé con certeza por qué están saliendo a la superficie ahora, pero sí sé esto: no agredí a estas mujeres ".

Las mujeres, identificadas por los seudónimos Zoe y Lily, dicen que conocieron a Noth cuando tenían poco más de 20 años. Zoe, que todavía trabaja en la industria del entretenimiento, dijo que conoció a Noth a través de un trabajo de entretenimiento de nivel de entrada en 2004, cuando ella tenía 22 años y él 49. Ella alega que después de varios encuentros coquetos en el trabajo, él la invitó a pasar el rato en una piscina en el complejo donde tenía un departamento.

Zoe, ahora de 40 años, dice que el actor la atrajo al apartamento con la sugerencia de que quería hablar sobre un libro, la besó y luego comenzó a tener sexo con ella por detrás, frente a un espejo. “Fue muy doloroso y grité: '¡Alto!'”, Dijo. Y no lo hizo. Le dije: '¿Al menos puedes conseguir un condón?' y se rió de mí ".

La misma denunciante dijo que ella y un amigo fueron al centro médico Cedars-Sinai para que le suturaran después del asalto, donde se negó a decirle a la policía el nombre de Noth por temor a que no la creyeran y por las repercusiones en el lugar de trabajo. The Hollywood Reporter no pudo confirmar esta visita ya que Cedars-Sinai no mantiene registros que datan de 2004.

La mujer identificada como Lily, ahora de 31 años, dice que conoció a Noth en 2015, cuando ella tenía 25 y él 60, en la sección VIP de la ahora cerrada discoteca número 8 de Nueva York, donde trabajaba como mesera. La mujer, que ahora trabaja en periodismo, dijo que Noth la invitó a cenar, lo que aceptó como fan del programa de HBO. Con la impresión de que quería probar whisky y discutir planes de carrera con ella, Lily dice que acompañó a Noth a su apartamento de Greenwich Village, luego alega que Noth la besó, le metió el pene en la boca y comenzó a tener relaciones sexuales con ella frente a una mujer.

La revista revisó los textos entre Lily y Noth entre marzo y abril de 2015, en los que Noth decía: “Por cierto, tengo que preguntarte si disfrutaste nuestra noche la semana pasada. Pensé que era muy divertido, pero no estaba muy seguro de cómo te sentías ". Lily respondió: “Hmm… ciertamente disfruté de tu compañía. Gran conversación. No quiero entrar en detalles sobre el mensaje de texto, pero me sentí un poco usado ... Quizás esto sea mejor como una conversación telefónica, pero no puedo hablar en este momento ". Lily y Noth intercambiaron más mensajes de texto sobre reunirse para tomar algo, que finalmente canceló; nunca se volvieron a encontrar.

Ambas mujeres le dijeron al Hollywood Reporter que se sentían obligadas a hablar públicamente ahora, ya que la prensa de And Just Like That desencadenó viejos recuerdos. "Ver que estaba retomando su papel en Sex and the City hizo que me despertara algo", dijo Zoe. “Durante tantos años, lo enterré”, pero decidió que ahora era el momento de “intentar hacer público quién es”.