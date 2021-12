Científicos han descubierto cinco mamuts de la edad de hielo en un extraordinario estado de conservación, para asombro de arqueólogos y paleontólogos. Son los extensos restos de dos adultos, dos jóvenes y un bebé que vagaban hace 200.000 años han sido desenterrados cerca de Swindon, junto con herramientas utilizadas por los neandertales, que probablemente cazaron estas bestias de 10 toneladas. Se espera que se encuentren más porque solo se ha excavado una fracción del vasto sitio, una cantera de grava.

A juzgar por la calidad de los hallazgos, el sitio es una mina de oro. Van desde otros gigantes de la era del hielo, como los alces, el doble del tamaño de sus descendientes en la actualidad, hasta criaturas diminutas, en particular escarabajos peloteros, que coevolucionaron con la megafauna, utilizando sus excrementos como alimento y refugio, y caracoles de agua dulce, como los que se encuentran hoy. Incluso las semillas, el polen y los fósiles de plantas, incluidas las variedades extintas, se han conservado en este sitio.

Todo esto ofrecerá ahora nuevas pistas sobre cómo vivían nuestros antepasados neandertales en las duras condiciones de la era de hielo en Gran Bretaña, un período de la prehistoria sobre el que se sabe poco. Los descubrimientos excepcionales se explorarán en un documental de BBC One, Attenborough and the Mammoth Graveyard , que se emitirá el 30 de diciembre, en el que Sir David Attenborough y el biólogo evolutivo Profesor Ben Garrod se unen a arqueólogos de DigVentures para filmar la excavación.