Por Julian Borger para The Guardian. Quedó claro que las cosas habían salido terriblemente mal en este día en particular cuando vi que la opción más moderada en el escritorio frente a mí implicaba matar al menos a cinco millones de personas.

Podría matar hasta 45 millones si eligiera la más completa de las alternativas presentadas en tres hojas de papel, pero era difícil concentrarme en los detalles porque había gente gritándome a través de mi auricular y desde las pantallas frente a yo.

Estaba experimentando lo que tendría que hacer un presidente de los Estados Unidos en caso de una crisis nuclear: tomar una decisión que acabaría con muchos millones de vidas, y muy posiblemente con la vida en el planeta, con información incompleta y en menos de 15 minutos.

En el mundo real, estaba en una sala de reuniones en un hotel de Washington, pero con unas gafas de realidad virtual puestas. Estaba sentado detrás del escritorio del presidente en la Oficina Oval. Las noticias de la televisión estaban encendidas y había un informe sobre los movimientos de las tropas rusas, pero el volumen estaba en silencio y alguien me decía que el asesor de seguridad nacional llegaba tarde a nuestra reunión.

Traté de volver a enfocarme en las noticias, pero unos segundos después sonó una sirena y un hombre calvo con uniforme y lentes oscuros apareció por la puerta a mi izquierda.

“Señor presidente, tenemos una emergencia nacional”, dijo una voz de mujer. "Por favor, siga al oficial militar de inmediato".

El oficial calvo me condujo a un ascensor con paneles de madera que había estado oculto detrás de una pared, y comenzamos nuestro descenso.

La simulación de realidad virtual ha sido desarrollada por un equipo de las universidades de Princeton, Estados Unidos y Hamburgo, sobre la base de una extensa investigación, incluidas entrevistas con ex funcionarios, sobre lo que sucedería si Estados Unidos estuviera, o creyera estar, bajo un ataque nuclear. Han llamado a su proyecto Nuclear Biscuit , por la pequeña tarjeta que lleva los códigos de autorización de lanzamiento del presidente.

En los últimos días, ha sido probado en Washington por expertos en armas nucleares y ex funcionarios (los investigadores no dijeron si alguna persona encargada de la toma de decisiones tuvo una oportunidad).

“Entras en esa simulación y sales como una persona diferente”, dijo Richard Burt, quien fue el negociador en jefe de Estados Unidos en las negociaciones de control de armas con la Unión Soviética, después de su turno.

Después de haber pasado por los 15 minutos completos y aterradores, puedo ver lo que quiere decir. Salí del ascensor con mi ayudante militar a la sala de situación subterránea. A diferencia de la famosa escena de Dr. Strangelove, no estaba rodeado de asesores. En el mundo real, es poco probable que estén disponibles instantáneamente cuando suene la alarma.

En esta ocasión, mi asesor de seguridad nacional todavía estaba atascado en el tráfico y el asistente militar está entrenado para no decir nada. Su trabajo consiste en aferrarse al maletín, el “ balón de fútbol nuclear ”, que contiene los planos de lanzamiento y la galleta. En el sistema estadounidense, el presidente tiene la autoridad de mando exclusiva. Él o ella pueden tomar la decisión sin pedir ningún consejo.

Tan pronto como tomé asiento, una voz en mis auriculares comenzó a contarme la situación. Los sensores de alerta temprana habían detectado el lanzamiento de 299 misiles en Rusia que se pensaba, con gran confianza, que se dirigían al territorio continental de EE. UU. Y, muy probablemente, a los silos de misiles balísticos intercontinentales (ICBM) en el noroeste. Se estima que 2 millones de estadounidenses morirían. Mientras se explicaba esto, otra voz, esta vez un oficial del servicio secreto, me decía que había helicópteros en camino para evacuarme.

Luché por entender todos los detalles porque la sirena seguía sonando. Me tomó unos minutos recordar que yo era el comandante en jefe y podía ordenar que lo apagaran. Fue silenciado de inmediato, pero no podía estar seguro de no haber pasado por alto un matiz vital.

Un general del comando estratégico apareció en una de las pantallas frente a mí y me dijo que no tenía mucho tiempo para tomar una decisión y estar atento al reloj digital en la mesa de conferencias. Decía que me quedaban 12 minutos y 44 segundos.

“Si no toma una decisión antes de que el reloj llegue a cero, perderemos toda nuestra fuerza de misiles balísticos intercontinentales”, dijo el general, con una voz que implicaba que ya había defraudado a la nación.

El ayudante militar silencioso abrió el balón y puso mis tres opciones frente a mí. El primero fue un ataque de "contrafuerza limitada", dirigido a los silos de misiles balísticos intercontinentales rusos y a las principales bases de bombarderos y submarinos. Esa fue la versión que mataría de cinco a 15 millones de rusos. La opción 2 era una "contrafuerza a gran escala" con una estimación de 10-25 millones de víctimas. La opción 3 también apuntaba a las “industrias de mantenimiento de la guerra”, el liderazgo ruso y mataría a 30-45 millones.

En 1979, el mundo llegó a los pocos minutos de la guerra nuclear porque alguien había dejado una cinta de entrenamiento que simulaba un ataque ruso en los monitores del sistema de alerta temprana. En septiembre de 1983, las computadoras rusas mostraron erróneamente misiles estadounidenses entrantes. El armagedón solo se evitó porque el oficial de servicio, el teniente coronel Stanislav Petrov, fue en contra de los protocolos y decidió no actuar en alerta porque su instinto le dijo que era un problema técnico.

En las décadas posteriores, la tecnología se ha actualizado, pero es teóricamente posible que los sistemas de alerta temprana puedan ser pirateados al igual que otras redes supuestamente súper seguras en el pasado.

Les pregunté a mis asistentes si era posible un ataque cibernético y me dijeron que era imposible saberlo con certeza. Mi asesor de seguridad nacional (que para entonces había superado sus problemas con el tráfico) recordó que había algo en el informe diario sobre la red de alerta temprana que repele un ataque cibernético.

Decidí descartar las tres opciones y ordené un ataque contra el arsenal restante de Rusia solo después de que los primeros misiles entrantes hubieran aterrizado y se confirmó que era un ataque real. En caso de que para entonces estuviera muerto, se me recomendó que delegara la autoridad de lanzamiento en el vicepresidente.

Lo que sucede a continuación se dejó deliberadamente confuso. La simulación termina con el asistente militar mostrando los códigos necesarios para ordenar el lanzamiento. El objetivo del ejercicio es subrayar la imposibilidad abrumadora de las opciones que enfrenta el líder de un estado con armas nucleares.

Moritz Kütt, investigador principal del Instituto de Investigación para la Paz y Políticas de Seguridad de la Universidad de Hamburgo, dijo que la gran mayoría de los participantes en el experimento hasta ahora habían seleccionado una de las tres opciones sobre la mesa.

“La mayoría de la gente eligió una opción escalonada y muy pocos decidieron no responder”, dijo Kütt. La tendencia a tomar atajos mentales es mayor en situaciones de alto riesgo.

“La gente sintió que estaba tomando decisiones en condiciones de incertidumbre”, dijo Sharon Weiner, profesora asociada de la Escuela de Servicio Internacional de la American University. “Desearon saber más o pensaron que algo no estaba claro, pero había presión para tomar una decisión de todos modos.

“Creo que algunas personas eligen una opción solo porque quieren terminar”, agregó .

La presión para tomar una de las opciones presentadas por el Pentágono se sintió casi abrumadora. En un momento, un asistente me preguntó cómo podría enfrentar a mi país si no respondía. La simulación plantea la cuestión de quién elige esas opciones en primer lugar. En los 15 minutos disponibles, sería imposible poner todas las alternativas factibles frente a un presidente, por lo que quien las reduzca tiene una enorme cantidad de poder. Todo lo que sabemos es que es alguien del ejército estadounidense. Los diplomáticos, políticos o éticos no forman parte del proceso.

En caso de alerta nuclear, sería demasiado tarde para una reflexión más amplia, solo unos minutos de intentar pensar con claridad en medio de sirenas, voces alzadas y multitud de incógnitas.

"La tendencia a tomar atajos mentales es mayor en situaciones de alto riesgo", dijo Weiner. La gente corre más riesgos en las crisis. “Parte de la literatura dice que depende de si te sientes seguro personalmente o en tu carrera. Si siente que no lo está haciendo bien, asume riesgos innecesarios ".

En mi caso, me quedé paralizado en los últimos minutos de la cuenta regresiva, sin poder pensar en nada más que hacer. Quizás debería haber intentado llamar a Vladimir Putin, pero resulta que la simulación me habría dicho que no estaba disponible.

Sorprendentemente, los investigadores no encontraron evidencia de que ningún presidente de EE. UU., Excepto Jimmy Carter, hubiera participado en simulacros realistas para practicar decisiones que potencialmente acabarían con el mundo. Otros presidentes participaron ocasionalmente en ejercicios de mesa con asistentes para discutir opciones, pero con mayor frecuencia enviaron sustitutos en su lugar.

En enero, el equipo de investigación llevará su experimento al Capitolio, con el objetivo de provocar cierta contemplación sobre las realidades subyacentes a la planificación nuclear estadounidense.

“Es de esperar que los miembros del Congreso lleguen a experimentar esto y al menos vean las consecuencias de las decisiones que han tomado sobre los problemas de las armas nucleares”, dijo Weiner. "Verán que todos en esa sala virtual están tratando de hacer su trabajo, pero es un trabajo imposible".