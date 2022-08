“Hoy es el día”, declaró hoy en el Council of the Americas el embajador de los Estados Unidos en Buenos Aires, Marc R. Stanley. Y es que el diplomático dijo que es necesario que la política argentina “trabaje en acuerdos desde ahora y no espere a las elecciones de 2023″ para desarrollar tres sectores estratégicos para el mundo: el petróleo y el gas, los alimentos y los recursos minerales.

“Mi sugerencia, como alguien que ama la Argentina y ve su potencial, es que tienen que trabajar en los acuerdos desde ahora, no esperen 16 meses. Tienen el insumo y el mundo tiene la demanda. Este es el momento para hacerlo”, insistió.

En el marco de la decimonovena edición de la conferencia anual del Americas Society/Council of Americas, organizada junto con la Cámara de Comercio y Servicios Argentina, Stanley mantuvo una conversación con el embajador de Argentina ante los Estados Unidos, Jorge Argüello, ante ejecutivos de firmas estadounidenses, diplomáticos, gobernadores y funcionarios nacionales para disertar sobre las perspectivas económicas y políticas del país en en el Alvear Palace Hotel.

“Tenemos 3000 compañías activas en la Argentina y somos el principal país inversor. Todos decimos lo mismo: que hay sectores obvios que deben ser explorados -lamentablemente por la guerra en Ucrania- que son el petróleo y el gas, los minerales y los alimentos. No estoy seguro que en toda nuestra carrera diplomática hayamos tenido las oportunidades que se ven hoy, gracias a Vaca Muerta”, dijo Stanley. Y agregó: “Es una gran oportunidad para que los Estados Unidos se asocien al país para alimentar y darle energía al mundo. Queremos ser socios de ustedes porque nos permite ser buenos ciudadanos del mundo”.

Además, Argüello aprovechó para exponer cómo será la agenda para los próximos meses entre Estados Unidos y Argentina. Se espera que en septiembre se desarrollen cuatro eventos en distintas ciudades del país norteamericano que protagonizaran funcionarios argentinos: la postergada visita de Alberto Fernández a la Casa Blanca para reunirse con Joe Biden, el viaje del Presidente por la asamblea general de la ONU, el encuentro de Sergio Massa para entrevistarse con el FMI y funcionarios del Tesoro norteamericano y un viaje de diez gobernadores junto al ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro.