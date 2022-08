El ministro de Economía, Sergio Massa, cerró el Council of the Americas en el Hotel Alvear. Allí, el funcionario aprovechó para relanzar las iniciativas de su gestión, pero no solo eso, sino que también invitó a dialogar con los distintos sectores de la oposición.

“Entendiendo que el Congreso es el ámbito de diálogo con la oposición, creemos que es fundamental encontrar acuerdos en políticas de estado en temas que hacen al desarrollo. No tenemos que tener miedo o vergüenza de sentarnos en una mesa por más que seamos de fuerzas políticas distintas. Lo que está en juego es el futuro de la Argentina”, dijo.

Y sobre porqué se dio la unificación de los ministerios, explicó: “La unificación de las áreas económicas, entendiendo que la energía, minería, la economía del conocimiento y el sector agroindustrial son vectores económicos para el desarrollo de la Argentina en el contexto global, tiene que ver con una decisión estratégica”.

Además, Massa aprovechó para hablar de las medidas económicas que se implementarán en el país, aquellas que dio a conocer en su primer día frente al Palacio de Hacienda. “La Argentina es un gran país, es un país con enorme cantidad de recursos, pero que claramente no es un país rico sino un país con riquezas. Y transformar esa riqueza en desarrollo, en crecimiento, depende del trabajo que hagamos desde el sector privado y desde el Gobierno”, empezó.

En materia de ordenamiento fiscal, el superministro remarcó “una primera señal” que fue la suspensión y devolución de $10.000 millones en adelantos transitorios al Banco Central, una pequeña reversión de la masiva emisión monetaria que le requirió el Tesoro a la entidad. También, adelantó que la decisión de congelar la planta de empleados del Estado se extenderá en las próximas horas a todas las empresas estatales.

Por otro lado, se refirió al proceso de segmentación de subsidios y al intento de reducir el gasto en ese rubro trasladando, según criterios de nivel de ingresos, esos costos de vuelta a los usuarios.

“Quiero agradecerle a los más de 4 millones de usuarios que decidieron renunciar a los subsidios. Porque mostraron la voluntad de acompañar el esfuerzo del Estado en llevar adelante un ahorro de recursos que redunda, si cuidamos la luz, el gas y el agua, en ahorro para el Estado y también para el ciudadano”, manifestó.