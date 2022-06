La fiscal anticorrupción de Entre Rios, Cecilia Goyeneche, presentó hoy un per saltum en la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que de marcha atrás con la resolución del jury que la destituyó.

Goyeneche le solicitó al máximo tribunal que revoque su destitución o en su defecto que "se decrete preventivamente la suspensión de los efectos de lo resuelto" y que el Jurado y el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos "procedan a arbitrar todos los medios necesarios" para que en 15 días haya una sentencia definitiva ante la apelación que presentó.

"En la provincia todos saben que la sentencia que dictaron es nula y la dictaron para mantenerme afuera de la función el mayor tiempo posible. Lo que queremos lograr con el per saltum es evitar eso. No dar lugar a esa estrategia de ganar el mayor tiempo posible con la fiscal anticorrupción afuera de la función. La idea sería que la Corte, a través de esta alternativa de intervenir en el per saltum, resuelva la cuestión o le ponga plazos muy breves al Superior Tribunal de Entre Ríos para que resuelva" afirmó hoy la magistrada.

La fiscal era la procuradora adjunta de Entre Ríos y coordinaba los equipos que investigaban las causas de corrupción. Fue destituida por 5 votos contra 2 por su intervención en la causa que se conoció como "contratos" en el que se investigó un apropiación del estado provincial en contratos de la legislatura de Entre Ríos.