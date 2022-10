Los rumores eran intensos y estaban nutridos de mas de un aspecto, con lo que, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, debió salir a balqneuar la relación. Efectivamente, según le contó a Luis Novaresio en LN+, esta en pareja con Milagros Maylin, hace unos tres años.

Larreta la confeso a Novaresio que: “Siento que me descontractura, me desestructura. Viste que hay veces que soy un poco rígido, duro. Siento que ella me ablanda, siento que ella me hace bien”, dijo el jefe de gobierno.

Por otro lado, indicó que: “Yo creo en la naturalidad. Ni sobreexponer ni tampoco sobreactuar el secreto. Uno hace una vida natural, camino por la calle y parte de esa vida normal es compartirla con alguien", explicó Larreta.

Milagros tiene 36 años, es secretaria de estado de la Ciudad que gobierna Larreta, ocupa la dependencia de Bienestar Integral, es Licenciada en Comunicación y tiene una maestría en Administración de Empresas.

Triunfo el amor.