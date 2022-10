Se puso duro. La semana pasada, Horacio Rodríguez Larreta había visto como Mauricio Macri le mandaba algunos mensajes entre líneas. Primero lo colocó en el lugar de quien no es lo suficientemente decido en algunos temas, y después indicó que va a intervenir en la interna del PRO, si ve que alguno de los candidatos representa el cambio y otro no.

Ambas cosas sumadas, hacen pensar que Macri se inclinaría por apoyar a Patricia Bullrich en esa disputa. Frente a eso, Larreta se cansó de las indicatas y, en medio de la presentación de la Cumbre Mundial de Alcaldes de C40, en conferencia de prensa espetó: “El apoyo que realmente vale es el de la gente”.

De este modo, Larreta dejó claro que si Macri no quiere respaldarlo va a competir igual y que a esta altura no espera mucho del ex presidente, del que oficio como jefe de Gabinete en la Ciudad, por dos períodos.

Además, el precandidato no se quedó con eso, sino que se refirió al cambio que mencionó el ex presidente: “Respecto de lo que dijo Mauricio, el verdadero cambio es el hacer, lo que hacemos en la ciudad de Buenos Aires. El verdadero cambio es bajar el delito a la tasa más baja de la historia, es defender las escuelas abiertas o luchar contra el cambio climático como estamos haciendo con el plan de reciclado y más hectáreas verdes. Es es el cambio que vale”, sentenció.