Importante cambio de política en China: Ahora se pueden tener hasta tres hijos

Gran cambio de política en China. Las autoridades han anunciado que a las parejas se les permitirá tener hasta tres hijos en un importante cambio de política del límite existente de dos hijos, luego de que datos recientes mostraran una disminución dramática en los nacimientos en el país más poblado del mundo.

"Para responder activamente al envejecimiento de la población... una pareja puede tener tres hijos", informó el medio estatal Xinhua el lunes, citando una reunión del comité de liderazgo de élite del politburó de China organizada por el presidente Xi Jinping.

La tasa de fertilidad de China es de 1,3, por debajo del nivel necesario para mantener una población estable. Según la Oficina Nacional de Estadísticas, oficialmente nacieron 12 millones de bebés en 2020, 2,65 millones menos de los que nacieron en 2019, una caída del 18%.

Los datos preliminares publicados a principios de este año, basados en los nacimientos registrados, habían indicado una caída interanual del 15%. A principios de este mes, China registró el crecimiento demográfico más lento desde principios de la década de 1960, a pesar de haber eliminado su política de un solo hijo en 2015 para alentar más nacimientos y evitar una crisis demográfica que se avecina.

Un censo realizado una vez por década mostró que la población general de China creció a 1.410 millones en los 10 años hasta 2020, un 5,38% más. El aumento refleja un aumento anual promedio del 0,53%, por debajo del 0,57% registrado entre 2000 y 2010. Durante más de 35 años, China aplicó una controvertida política de hijo único impuesta inicialmente para detener una explosión demográfica.

Su reemplazo, un límite de dos hijos, no resultó en un aumento sostenido en el número de nacimientos, ya que el alto costo de criar hijos en las ciudades chinas disuadió a muchas parejas de formar una familia. Sobre el papel, según la política actual de dos hijos, las parejas tienen que pagar una "multa de apoyo social" por tener un tercer hijo.

El monto lo establecen los gobiernos locales y el cargo administrativo es hasta 10 veces el ingreso disponible per cápita. Sin embargo, algunos dicen que la implementación de esta política varía en diferentes partes del país. El anuncio del lunes provocó una acalorada discusión en la plataforma de redes sociales de China Weibo.

El hashtag # Here-comes-the-three-child-policy había alcanzado las 3 mil millones de visitas, y muchos se preguntan si la política es demasiado pequeña y demasiado tarde. “Yo mismo soy producto de la política del hijo único. Ya tengo que cuidar a mis padres. ¿Dónde encontraría la energía para criar a más de dos niños? " un usuario publicó en Weibo.

"Estoy dispuesto a tener tres hijos si me dan 5 millones de yuanes (£ 554,350)", escribió otro comentarista. El profesor Wang Feng de la Universidad de California en Irvine, que se especializa en demografía asiática, dijo que la política de control de la natalidad de China ya debería haberse abandonado.

"Está desactualizado. Lo que China necesita no es otra política de estado, sino una sociedad mejor y más justa". He Yafu, demógrafo independiente en Guangzhou, dijo que dado el impacto limitado de la política de dos hijos, el anuncio difícilmente ayudará a revertir la tendencia actual. “La relajación puede no lograr tanto como las autoridades hubieran anticipado. Es demasiado costoso criar a un niño en estos días, y la vivienda no es barata en China ”, dijo.

Pero el profesor Stuart Gietel-Basten, quien dirige el centro para la ciencia del envejecimiento en la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hong Kong, dijo que el anuncio no era insignificante. “Elimina una clara inconsistencia en la narrativa que rodea las preocupaciones sobre la baja fecundidad con restricciones sobre los nacimientos al mismo tiempo”, dijo.

"También será un paso importante para acabar con las acciones ilegales en los cuerpos de las mujeres [por ejemplo, esterilización y aborto] sancionadas por algunos funcionarios locales". No es solo China la que se enfrenta a un desafío demográfico de este tipo. En todo el este de Asia, las autoridades llevan años luchando para persuadir a las parejas de que tengan más bebés. Corea del Sur y Japón han utilizado estipendios para aumentar los incentivos.

Antes del anuncio, las autoridades habían estado experimentando con la política de los tres hijos en la provincia nororiental china de Heilongjiang. Sin embargo, algunos expertos chinos dijeron que el resultado fue menos efectivo de lo que se pensaba. Esto también ha llevado a algunos a pedir el abandono total de la política de planificación familiar.

El cambio de política de hoy vendrá con "medidas de apoyo, que conducirán a mejorar la estructura de la población de nuestro país, cumpliendo la estrategia del país de hacer frente activamente al envejecimiento de la población y mantener la ventaja, la dotación de recursos humanos", dijo Xinhua.