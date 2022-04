Ucrania aseguró haber impactado un buque de guerra ruso, el Moskva y que el mismo se encuentra hundiéndose. Sin embargo, los rusos reconocen la avería sufrida, pero niegan que se esté hundiendo.

Según el gobierno de Vladimir Putin, el barco "todavía está a flote". El Ministerio de Defensa de Rusia ha dicho que el incendio a bordo del buque de guerra Moskva, el buque insignia de la flota rusa del Mar Negro, está "bajo control".

Según los informes, el barco fue alcanzado por dos misiles ucranianos en el Mar Negro el miércoles por la noche. Fue desafiado por las tropas ucranianas en la Isla de las Serpientes al comienzo de la guerra.

En un comunicado, el Ministerio de Defensa ruso dijo: "El incendio en el crucero Moskva está bajo control. No hay llamas visibles. Los suministros de municiones ya no explotan. El crucero Moskva sigue a flote. El arsenal principal de misiles no ha sido dañado", señalaron.

La tripulación del crucero fue evacuada a los barcos cercanos de la Flota del Mar Negro. Se están tomando medidas para remolcar el crucero a puerto.

Sin embargo, el comando militar del sur de Ucrania dijo que el Moska había comenzado a hundirse después de que fuera alcanzado por un misil Neptune.

En una publicación de Facebook, el comando militar del sur dijo que el crucero de misiles había recibido "daños significativos" y que se había producido un incendio a bordo después del ataque.