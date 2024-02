La Policía Federal de Brasil está llevando a cabo una investigación sobre el expresidente Jair Bolsonaro en relación con un presunto intento de golpe de Estado, basándose en un video de una reunión en la que se le escucha expresar su preocupación por el proceso electoral y sugerir la necesidad de "hacer alguna cosa" antes de las elecciones de 2022.

En el video, Bolsonaro expresa su inquietud por un supuesto sesgo en su contra en el proceso electoral y advierte sobre el caos que podría desencadenarse si no se toman medidas antes de las elecciones. También acusa a varios magistrados de la Corte Suprema de estar preparando un escenario para que el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva gane de forma fraudulenta en la primera vuelta de los comicios.

El abogado de Bolsonaro, Fabio Wajngarten, ha declarado que las opiniones expresadas por el expresidente en el video son parte de la democracia y que no se trata de un llamado a la fuerza para mantenerse en el poder. En particular, señaló que Bolsonaro no propuso medidas de fuerza como el uso de militares o la violencia.

La Policía Federal está investigando a Bolsonaro por su presunta participación en la planificación de un golpe de Estado, que involucraría el encarcelamiento de magistrados de la Corte Suprema y la obstrucción del traspaso de poderes. Como parte de la investigación, se han realizado registros en los domicilios de exministros y se han detenido a personas vinculadas a Bolsonaro.

Este caso ha generado un intenso debate en Brasil y ha provocado una profunda división en la opinión pública. Se espera que el desarrollo de la investigación arroje más luz sobre este asunto y su impacto en la política brasileña.