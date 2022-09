En memoria de la fallecida Reina Isabel II, el pueblo Británico se acerca gradualmente a las afueras del Palacio de Buckingham, el Castillo de Windsor, Sandringham y Holyroodhouse, entre otras residencias para rendir homenaje con un particular gesto.

En su aparición en el sketch de la fiesta de Jubileo de Platino, la Reina mantiene una conversación con el oso Paddington con quien toma el té y seguidamente le ofrece un sándwich de mermelada de repuesto para emergencias a Su Majestad. A lo que ella contesta que también lleva uno en su clásica cartera negra, “yo guardo el mío aquí”, agrega.

Este recuerdo, grabado en las mentes de los ciudadanos del Reino Unido movilizó a llevar a distintos puntos de la ciudad, cientos osos Paddington con el atuendo propio del sketch y sándwiches de mermelada junto a flores y cartas, como ofrenda en honor a la Reina.

Ante tal situación, las autoridades de The Royal Parks, encargados de la gestión de Green Park y St Jame´s Park, solicitaron a los concurrentes que se limiten a llevar flores a los distintos parques reales en Londres, “Preferimos que los visitantes no traigan objetos u artefactos no florales, como osos de peluche o globos. No obstante se aceptarán tarjetas y etiquetas que serán retiradas periódicamente por el personal de The Royal Parks para su almacenamiento fuera del recinto. Este proceso se llevará a cabo con discreción y sensibilidad”.

Esta situación provocó criticas por parte de los concurrentes y sugirieron que el el tiempo y dinero podrían utilizarse de una mejor forma, tal vez en favor de los más necesitados.

Por otra parte, puertas adentro del Palacio, se decretaba el despido de un centenar de empleados de la casa Clarence, lugar donde residía el actual Rey Carlos III.

Quienes cumplían funciones de secretarios privados, en la oficina financiera, pertenecientes al equipo de comunicaciones y personal del hogar, recibieron una notificación de que sus servicios ya no serán requeridos en los próximos días, ante la asunción al trono de Carlos III. "La cartera de trabajo que anteriormente detentaba esta residencia apoyando los intereses personales del príncipes de Gales, anteriores actividades y operaciones domésticas ya no continuará, y la residencia de Clarence House se cerrará", informó Clive Alderton, principal asesor del Rey.

Esta medida generó un gran disgusto y perturbación entre los empleados, ya que sirvieron a la corona por varias décadas, pero Alderton aseguró que recibirán apoyo para reubicarse en otros trabajos y una indemnización "aumentada", que esta por encima de lo que establece la Ley. Asimismo algunos roles serán "identificados en puestos alternativos para la mayor parte del personal" para seguir cumpliendo funciones.