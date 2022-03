Luiz Inacio Lula Da Silva, el ex presidente del Brasil, quien lanzará oficialmente su candidatura a la presidencia el próximo mes de abril, anunció que pretende hacer una campaña convencional, con actos multitudinarios en espacios públicos.

El presidente, quien estuvo preso por supuesta corrupción que nunca pudo probarse, aseguró que "voy a hacer la campaña que sé hacer, haré campaña en la calle, hablaré con la gente, para vender las propuestas para el país", afirmó.

Sin emnargo, dijo también que "no quiero rebajarme al nivel de Bolsonaro, no voy a hacer la fábrica de "fake news", que él haga el juego rastrero que quiera", aseguró. Pero además, afirmó que: "Yo tengo preocupación, pero como soy una persona de mucha fe y que creo mucho me parece que lo que va a pasar es que el pueblo brasileño va a restablecer la democracia; será la muerte política de Bolsonaro por mano de los electores", expresó.

Lula respondió en estos términos al ser interpelado por un comentario hecho recientemente por el exjuez del Tribunal Supremo Federal Joaquim Barbosa, que afirmó que tanto Lula como Sérgio Moro deben estar atentos porque sus vidas corren peligro.