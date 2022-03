Un funcionario de Estados Unidos dice que Rusia le pidió a China equipo militar para usar en su invasión de Ucrania, una solicitud que aumentó las tensiones sobre la guerra en curso antes de una reunión entre altos funcionarios de Estados Unidos y China en Roma.

Antes de las conversaciones del lunes, el NSA de la Casa Blanca, Jake Sullivan, advirtió sin rodeos a China que evite ayudar a Rusia a evadir el castigo de las sanciones globales que han afectado a la economía rusa.

La Casa Blanca dijo que las conversaciones en la capital italiana se centrarán en el efecto directo de la guerra de Rusia contra Ucrania en la seguridad regional y global.

Un funcionario estadounidense dijo que Rusia había solicitado el apoyo de China, incluido el equipo militar, para seguir adelante en su guerra en curso con Ucrania. El funcionario no proporcionó detalles sobre el alcance de la solicitud. La solicitud fue reportada por primera vez por los periódicos Financial Times y The Washington Post.

Pero Beijing acusó el lunes a Washington de difundir “desinformación” sobre el papel de China en la guerra de Ucrania. Sin abordar directamente los informes de los medios estadounidenses sobre una solicitud rusa de ayuda de Beijing, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Zhao Lijian, dijo: “Estados Unidos ha estado difundiendo desinformación dirigida a China sobre el tema de Ucrania, con intenciones maliciosas”.

Einar Tangen, miembro internacional principal del Instituto Taihe, un grupo de expertos con sede en China, dijo a Al Jazeera Beijing que no estaba interesado en brindar apoyo militar.