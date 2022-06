Pamela Stephenson Connolly. Especial para The Guardian. Soy una mujer de unos 30 años. Tengo mucha ansiedad sobre el sexo y las relaciones, lo que me impide formar las conexiones íntimas que anhelo. Puedo parecer confiado en mi día a día pero soy muy inseguro y sensible al rechazo. Tengo amigos cercanos, pero puede tomar años construir esas relaciones.

Lo que realmente extraño en este momento es esa relación íntima a largo plazo que tienen muchos de mis amigos. Incluso tengo envidia de mis padres. Salgo en línea, pero tomo largos descansos debido a la carga emocional: estoy angustiado cuando no funciona, o si creo que lo arruiné. Cuanto más envejezco, más presión siento y más difícil se vuelve.

Estos sentimientos son especialmente extremos en relación con el sexo. Fue un problema en mi última relación: luchaba por sentirme cómoda a pesar de que nos conocíamos bien. Fue un factor importante en por qué rompimos. Puedo sentir el impacto en mi salud mental y confianza en otras áreas de mi vida. Siento mucha vergüenza y vergüenza por eso, como si la gente me estuviera juzgando.

Los desafíos a los que te enfrentas no parecen de naturaleza exclusivamente sexual. Tal vez su estilo de personalidad dificulte la conexión humana, y tal vez tenga ansiedad generalizada subyacente, problemas de evitación o fobias en torno al sexo, la intimidad e incluso las relaciones no sexuales. La baja autoestima y la falta de confianza sin duda contribuirán en gran medida a la incapacidad de sentirse lo suficientemente seguro como para disfrutar de la intimidad humana y el sexo. Busca ayuda para estas cosas, pero sobre todo respeta quien eres. Tiene altos estándares para las relaciones y no hay nada de malo en esperar una gran cantidad de apoyo de las personas con las que se conecta, de manera sexual y no sexual. Desafortunadamente, el riesgo de rechazo va de la mano con la búsqueda de la pareja a largo plazo que dices que quieres tener.

Pamela Stephenson Connolly es una psicoterapeuta residente en los EE. UU. que se especializa en el tratamiento de trastornos sexuales.

Si desea recibir consejos de Pamela sobre asuntos sexuales, envíenos una breve descripción de sus inquietudes a private.lives@theguardian.com (no envíe archivos adjuntos). Cada semana, Pamela elige un problema para responder, que se publicará en línea. Lamenta no poder entrar en correspondencia personal. Las presentaciones están sujetas a nuestros términos y condiciones .

Los comentarios sobre este artículo están moderados previamente para garantizar que se mantenga la discusión sobre los temas planteados por el escritor. Tenga en cuenta que puede haber un breve retraso en la aparición de los comentarios en el sitio.