El Papa Francisco dijo que la invasión de Ucrania por parte de Moscú fue "quizás provocada de alguna manera", al recordar una conversación en el período previo a la guerra en la que se le advirtió que la OTAN estaba "ladrando a las puertas de Rusia".

En una entrevista con la revista jesuita La Civiltà Cattolica, realizada el mes pasado y publicada hoy, el Pontífice condenó la "ferocidad y crueldad de las tropas rusas" y advirtió contra lo que dijo que era una percepción de cuento de hadas del conflicto como el bien contra el mal.

“Necesitamos alejarnos del patrón habitual de Caperucita Roja, en el que Caperucita Roja era buena y el lobo era malo”, dijo. “Algo global está surgiendo y los elementos están muy entrelazados”.

Francisco agregó que un par de meses antes de la guerra conoció a un jefe de Estado, a quien no identificó pero describió como “un hombre sabio que habla poco, un hombre muy sabio de hecho… Me dijo que estaba muy preocupado por cómo la OTAN se estaba moviendo. Le pregunté por qué y me respondió: 'Están ladrando a las puertas de Rusia. No entienden que los rusos son imperiales y no pueden permitir que ninguna potencia extranjera se acerque a ellos'”.

Agregó: “No vemos todo el drama que se desarrolla detrás de esta guerra, que tal vez de alguna manera fue provocada o no prevenida”. Poco antes de la invasión, Vladimir Putin había exigido a la OTAN que descartara permitir que Ucrania, que limita con Rusia, participara en la alianza militar.

El Papa dijo que no era "pro-Putin" y que sería "simplista e incorrecto decir tal cosa". También dijo que Rusia había “calculado mal” la guerra. “También es cierto que los rusos pensaron que todo terminaría en una semana. Se encontraron con un pueblo valiente, un pueblo que lucha por sobrevivir y que tiene una historia de lucha”.

El martes por la mañana, el pontífice publicó un mensaje diciendo que la invasión de Ucrania fue una violación del derecho de autodeterminación de un país.