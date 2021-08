El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha denunciado durante muchos años que el sistema de votación electrónica del país es vulnerable al fraude. Pero en las últimas semanas, en medio de la caída en picado de los índices de aprobación, el actual gobernante ha expresado agresivamente sus afirmaciones en una serie de entrevistas, transmisiones y reuniones con simpatizantes, miles de los cuales se manifestaron este mes en apoyo del llamado de Bolsonaro para cambiar el sistema.

“No podemos tener elecciones dudosas en 2022. Se necesita un escrutinio público de votos”, dijo el presidente en una reciente entrevista radial. Los analistas consideran que Bolsonaro se está preparando para participar en las elecciones del próximo año, que sondeos de opinión recientes sugieren que perdería por un amplio margen frente al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, del izquierdista Partido de los Trabajadores, si decide postularse.

“Bolsonaro ha estado siguiendo los pasos de [el ex presidente de Estados Unidos, Donald] Trump desde el comienzo de su gobierno”, dijo Daniela Campello, profesora de política en la Fundación Getulio Vargas de Brasil. "Cuanto más se da cuenta de que no va a ganar, más se da cuenta de que no tiene nada que perder".

En una nota publicada el martes, la consultora Eurasia Group escribió que las posibilidades de que los resultados de las elecciones no fueran aceptados eran "menos del 5 por ciento", pero que una elección impugnada "probablemente seguiría el guión de Estados Unidos" con "potencial de violencia" y " exacerbó la polarización y la desconfianza en las instituciones estatales ”.

Bolsonaro, un ex capitán del ejército brasileño y admirador abierto de la dictadura militar del país de 1964-85, fue visiblemente el aliado internacional más enamorado de Trump durante el mandato del presidente de Estados Unidos, aunque la relación no fue del todo recíproca.

Repitió públicamente las acusaciones de fraude electoral de Trump en la derrota del ex magnate inmobiliario en noviembre de 2020 ante Joe Biden, incluso repitiendo las afirmaciones al asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, quien visitó Brasil la semana pasada, según un informe publicado por O Globo.

Ahora, sus repetidas e infundadas acusaciones de fraude que estropea el sistema de votación de Brasil, combinadas con continuos ataques verbales a los magistrados de la Corte Suprema de Brasil, han provocado lo que muchos observadores llaman una "crisis sin precedentes" entre el ejecutivo y el poder judicial.

“Es una situación muy delicada”, dijo Rafael Cortez, politólogo de Tendencias Consultancy en Sao Paulo. “Es un conflicto que será difícil de resolver en el corto plazo”.