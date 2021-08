El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, anunció que renunciará después de que un informe fulminante del fiscal general del estado documentara múltiples acusaciones de acoso sexual contra mujeres. La decisión encabeza el juicio político y la condena casi segura de Cuomo en la Legislatura estatal.

"Dadas las circunstancias, la mejor manera en que puedo ayudar ahora es si me hago a un lado y dejo que el gobierno vuelva al gobierno, y por lo tanto eso es lo que haré, porque trabajo para ustedes, y hacer lo correcto, es hacer lo correcto.Lo correcto para ustedes", dijo Cuomo en un discurso televisado, en el que no respondió preguntas.

Por su parte , la vicegobernadora Kathy Hochul, una demócrata, cumplirá el resto de su mandato cuando la renuncia entre en vigencia en 14 días, y será la primera gobernadora del estado.

Más allá que el funcionario de 63 años, se disculpó con sus acusadores, dejó en claro que no creía haber cruzado una línea roja que requería la destitución de su cargo. En cambio, enmarcó su decisión como necesaria para evitar discusiones prolongadas y divisiones que harían que el gobierno del estado se detuviera.

"Es una cuestión de vida o muerte", dijo, refiriéndose a la necesidad inmediata de combatir a Covid. "Las operaciones gubernamentales y el desperdicio de energía en distracciones es lo último que debería ser el gobierno. Yo no puedo ser la causa. Nueva York duro significa amante de Nueva York. Y yo amo Nueva York y te amo a ti. Todo lo que he hecho ha sido motivado por eso amor y nunca querría ser inútil de ninguna manera ".

Hablando con sus tres hijas, Cuomo dijo: "Quiero que sepan desde el fondo de mi corazón que nunca lo hice y que nunca le faltaría el respeto intencionalmente a una mujer, que trataría a cualquier mujer de manera diferente a como me gustaría que fueran tratadas, y ese es el Dios de Dios". honesta verdad."

"Tu padre cometió errores. Y se disculpó, y aprendió de eso y de eso se trata la vida".

Después de que fue golpeado por primera vez con acusaciones de acoso sexual a principios de este año, Cuomo ignoró las demandas bipartidistas de que renunciara y predijo que la investigación que autorizó a la Fiscal General del estado Letitia James lo exoneraría. En cambio, el informe alegaba que había acosado a 11 mujeres, nueve de las cuales eran empleadas estatales, y sometido a algunas de ellas a toques y manoseos no deseados. Su oficina también tomó represalias contra una de las mujeres después de que ella habló sobre cómo fue tratada, según el informe.

A raíz del informe, la Asamblea estatal comenzó a organizar procedimientos de acusación. Los funcionarios locales encargados de hacer cumplir la ley también anunciaron que estaban investigando si los cargos penales eran apropiados.

El martes, Cuomo se disculpó por su comportamiento, agradeció a las mujeres que se adelantaron, pero insistió en que no tenía la intención de acosar a ninguno de sus acusadores.

"Abracé y beso a la gente casualmente, mujeres y hombres. Lo he hecho toda mi vida. Es lo que he sido desde que tengo memoria", dijo Cuomo. "En mi mente, nunca he cruzado la línea con nadie, pero no me di cuenta de hasta qué punto se ha vuelto a trazar la línea. Hay cambios generacionales y culturales que simplemente no aprecié del todo".

La renuncia pone fin a una notable caída en desgracia para el gobernador en su tercer mandato, quien obtuvo un alto nivel en las encuestas de opinión pública el año pasado después de que se elogiaran sus reuniones informativas públicas sobre la pandemia de coronavirus en su estado duramente afectado.

Cuomo tenía la intención de postularse para un cuarto mandato, una hazaña que su padre gobernador de tres mandatos, el difunto Mario Cuomo, no pudo lograr.