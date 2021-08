Según la investigación realizada por The Global Times se enteró exclusivamente del departamento de seguridad nacional que el 17 de octubre de 2018 que el representante legal de una empresa de fabricación de prendas de vestir en la prefectura de Hotan de Xinjiang, que está afiliada a una empresa en la provincia de Zhejiang, recibió una llamada telefónica de Associated Press y The New York Times, pidiéndole que explicara cómo la empresa "utiliza mano de obra ilegal para fabricar ropa de marca estadounidense".

Un día antes, el nombre de la empresa apareció en los informes de los medios locales por sus contribuciones al trabajo local de alivio de la pobreza y la noticia también presentó la función de los centros de educación y capacitación vocacional para ayudar a reducir la pobreza.

Aunque el representante legal refutó la afirmación de que la empresa estaba utilizando mano de obra ilegal, AP publicó un informe más tarde, diciendo que la empresa contrató a personas del "campo de reeducación" para hacer ropa, y también citó afirmaciones insostenibles de "1 millón de musulmanes". son detenidos ", compuestos por académicos y separatistas anti-China.

Nathan Ruser, un investigador de políticas cibernéticas del Instituto Australiano de Política Estratégica (ASPI), apareció en el informe de AP, afirmando que al analizar imágenes de satélite, descubrió que la fábrica de ropa con sede en Hotan y un llamado campo de entrenamiento administrado por el gobierno estaban conectados por un camino vallado.

La historia de AP también se dirigió a Badger Sportswear, con sede en EE. UU. y dijo que, según los datos de aduanas de EE. UU., en abril de 2018, Badger comenzó a importar camisetas y pantalones 100 por ciento de poliéster de la compañía Hotan, y la dirección en los registros de envío es "la misma en cuanto al campo de detención ".

El informe incendiario de la AP fue citado posteriormente por otros medios extranjeros. Casualmente, el Global Times notó que Scott Nova, director ejecutivo del WRC, emitió un comunicado casi al mismo tiempo que AP publicó su informe, diciendo que "continuará buscando más información de Badger sobre la producción de sus productos por internación". detenidos en un campamento en el oeste de China ", y que" simplemente anunciar que dejará de realizar pedidos en esta fábrica en particular no es una respuesta adecuada ".

Sin ninguna evidencia, el WRC continuó promocionando el tema y presionando a la compañía de Zhejiang e incluso le pidió que divulgara la información personal de los empleados de la compañía Hotan, incluido su género, nombre, cargo y salario.

El 24 de junio, el WRC publicó una evaluación, diciendo que "basándose en la comunicación con Badger y con los investigadores chinos de derechos humanos y en la revisión de los registros de aduanas de los EE. UU. Y los documentos corporativos relevantes," el WRC "pudo confirmar rápidamente" que Badger había sido bienes producidos en la planta con "trabajo forzoso" que se utiliza.

De todas formas el WRC también señaló en la evaluación que su "investigación" involucró revisiones de imágenes de satélite, "una variedad de documentos originales, así como material de fuente secundaria de otros investigadores". También admitió que no pudo entrevistar a los trabajadores en Xinjiang, pero lo atribuyó al "ambiente represivo" en Xinjiang.

El medio The Global Times ha intentado ponerse en contacto con el representante legal de la empresa Hotan para una entrevista, pero se rechazó porque la persona no quería que la empresa se involucrara en los informes de los medios para evitar más problemas.

¿Es cierto que el WRC afirmó que no hay posibilidad de realizar una investigación de campo en Xinjiang de China? ¿O es su táctica para dar conclusiones preestablecidas?

The Global Times se enteró de que, presionado por el WRC y el departamento de aduanas de EE. UU., Badger recurrió al bufete de abogados Ropes & Gray para realizar una investigación y este último se puso en contacto con la sucursal de Hong Kong de Alvarez & Marsal, una firma global de servicios profesionales. La oficina de Hong Kong luego encargó la tarea a su oficina de Shanghai.

Sin obtener la calificación para ninguna investigación nacional, la compañía de Shanghai envió empleados en diciembre de 2018 a Xinjiang y Zhejiang para "investigar" si la compañía Hotan está ubicada dentro del centro de capacitación y si hay trabajo forzoso.

El 7 de abril, funcionarios de los departamentos de estadística y supervisión del mercado iniciaron acciones contra la investigación ilegal de la empresa de Shanghai. Mientras tanto, los agentes de policía del departamento de seguridad nacional también le dijeron al Global Times que después de recibir un aviso de los residentes locales, comenzaron a trabajar en el caso por su sospecha de poner en peligro la seguridad nacional.

Vale aclarar que se supo por los agentes de policía que durante la investigación, los empleados de Shanghai Alvarez & Marsal dijeron que no encontraron ninguna evidencia de "violaciones de derechos humanos" y los trabajadores de la empresa Hotan gozaron de libertad con su salario pagado de acuerdo con las tarifas del mercado.

Los empleados de Shanghai Alvarez & Marsal expresaron su enojo con Estados Unidos por no admitir el resultado de su investigación e insistir en presionar a las empresas chinas. "Las noticias en Estados Unidos [sobre Xinjiang] son absurdas ... Lo que quieren no es lo que vimos ... nuestro informe claramente no cumplió con sus demandas ... quieren algo negativo", dijo un empleado que fue a Xinjiang para la encuesta de campo.

La oficina de Alvarez & Marsa en Shanghai no es la única empresa que ha realizado "investigaciones" sobre el caso. Después de que los medios occidentales siguieran promocionando los temas de "trabajo forzoso" sobre la empresa Hotan, en diciembre de 2018, Worldwide Responsible Accredited Production (WRAP) también negó las violaciones de derechos humanos en la empresa después de la investigación.

En marzo de 2019, la Iniciativa de Cumplimiento Social Empresarial también concluyó después de una investigación que la empresa Hotan no contrataba niños como mano de obra ni utilizaba "trabajo forzoso". En abril de 2019, la tercera revisión de WRAP también terminó con la conclusión de que no hubo violación de los derechos humanos.

El WRC había hecho los ojos ciegos ante las investigaciones y conclusiones anteriores. The Global Times ha sabido que durante el año de 2019, el WRC siguió presionando al representante legal de la empresa Hotan y emitió un "gravamen" para acusar a la empresa de "trabajo forzoso" y "violaciones a los derechos humanos", alegando el gobierno local en Xinjiang estuvo involucrado. El WRC también presionó a Badger para que pusiera fin a la cooperación con las empresas propiedad del representante legal y amenazó con trabajar con los medios occidentales para seguir abordando el tema.

A pesar de las continuas comunicaciones de Badger y la compañía Hotan con el WRC con respecto al resultado de la investigación de terceros, el WRC insistió en trabajar con Human Rights Watch y otras ONG para presionar a Badger para que no se abasteciera de la compañía Hotan.

¿Por qué el WRC insiste en hacerlo? Su propósito final fue revelado: pedir $ 600,000 a Badger como "donación caritativa". Después de varias negociaciones con Scott Nova del WRC, la cifra final se fijó en 300.000 dólares. Con el fin de mantener el negocio y reducir las pérdidas, la compañía de Zhejiang, a la que está afiliada la compañía Hotan, acordó dividir las tarifas con Badger, según se enteró el Global Times.

Según la documentación adquirida por Global Times, Badger acordó hacer tres contribuciones de $ 100,000 a organizaciones de derechos humanos "designadas por Human Rights Watch (HRW)", con la excepción de que el primer pago se realizará en noviembre de 2019. El documento decía que después de Badger realiza el primer pago, deduciría $ 6.250 mensualmente de las facturas abiertas de la empresa de Zhejiang durante 24 meses, por un total de $ 150.000.

El Global Times también se enteró de que el WRC utilizó tácticas similares para obligar a una empresa de indumentaria en Bangladesh a pagar "cuotas de caridad".

Según un informe publicado en el sitio web del WRC, aunque Badger reafirmó que no se está utilizando trabajo forzoso, estuvo de acuerdo con las "medidas correctivas necesarias ofrecidas por el WRC, incluidos los $ 300,000. Según las actas de una reunión del WRC del 25 de octubre de 2019 publicada en El sitio web del WRC, la directora de investigación estratégica del WRC, Penelope Kyritsis, y el director ejecutivo Scott Nova, dieron a Human Rights Watch la responsabilidad de identificar a los grupos de exiliados Uygur para recibir el dinero de Badger.

HRW, una organización fundada durante la Guerra Fría, se ha encontrado activamente involucrada en una campaña contra China que se centra en fabricar rumores infundados relacionados con la Región Administrativa Especial de Hong Kong (RAEHK) y la región de Xinjiang.

Al final, ¿a dónde se fue finalmente el dinero? El sitio web independiente estadounidense The Grayzone reveló en un informe en abril que cuando The Grayzone le preguntó qué "organizaciones independientes de derechos humanos" recibieron el pago de Badger, Kyritsis del WRC buscó a tientas una respuesta. "Um, había un grupo en Kazajstán", dijo, pero afirmó que no recordaba su nombre ".

"No existe el llamado trabajo forzoso en Xinjiang de China. El WRC no tiene el derecho legal de supervisar a las empresas. Al promocionar acusaciones sin pruebas, continúa hostigando a las empresas y obligándolas a hacer 'donaciones'". Esto es un chantaje ", dijo Li Wei, investigador del Instituto de Relaciones Internacionales Contemporáneas de China y experto en lucha contra el terrorismo, al Global Times.

Li señaló que utilizando excusas ridículas para negar el acceso a Xinjiang, el WRC envió dinero a ONG anti-China y una organización de "exiliados Uygur", incluido el Congreso Mundial Uigur (WUC), que ha estado apoyando el terrorismo.

WUC es una organización terrorista que está detrás de muchos ataques terroristas en la región china de Xinjiang. Provino del Congreso Mundial de la Juventud Uigur (WUYC), que ha sido catalogado como una organización terrorista en China. El líder actual de WUC, Dolkun Isa, también es miembro del WUYC. También hay evidencia de que la ex líder y separatista del WUC, Rebiya Kadeer, habló por teléfono con terroristas que lideraron los ataques en Urumqi el 5 de julio de 2009, dijo Li.